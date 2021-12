Ab zur Konkurrenz Erfolgreiches Grenzmarkt-Duo untrennbar

Die schwedische Vermögensverwaltung Coeli Asset Management hat sich zwei Spezialisten für Schwellenländeraktien ins Haus geholt. Mit Hans-Henrik Skov und James Bannan will das Unternehmen sein eigenes Team für Grenzmarkt-Aktien aufbauen, berichtet Citywire.



Skov und Bannan sind in der Branche nicht unbekannt: Gemeinsam managten sie bisher den BI – Sicav New Emerging Markets Equities und den Bankinvest New Emerging Markets Equities beim schwedischen Konkurrenten Bankinvest. Beide Fonds führen bei Citywire die Liste der besten Frontier-Markets-Fonds (bezogen auf Drei-Jahres-Performance) an.



Mitte März will nun Coeli Asset Management den neuen Coeli Frontier Markets mit ihnen starten.