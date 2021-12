Aberdeen AM Schweiz holt Vertriebsmann

Der britische Vermögensverwalter Aberdeen Asset Management holt Edmund Wandeler in sein Team für Geschäftsentwicklung (Business Developement Team) in der Schweiz. Dies berichtet das Online-Magazin „Finews.ch“ unter Berufung auf eine Unternehmensnachricht.Wandeler hat bereits 16 Jahre in der Finanzindustrie der Schweiz und Liechtenstein gearbeitet. Vor seiner Tätigkeit für Aberdeen war er fünf Jahre als Vertriebschef bei DWS Schweiz in der Deutschschweiz und Liechtenstein tätig.Sein Studium am Illinois Institute of Technology in Chicago schloss er mit einem Master of Business Administration und einem Master of Science ab.