Redaktion 27.02.2015 Lesedauer: 1 Minute

Aberdeen Asia Pacific Equity Hugh Young: „Kaufe Indien, meide China“

Indische Aktien sind ein großartiges Kaufen-und-Halten-Investment, so Aberdeens Südostasien-Veteran Hugh Young in einem aktuellen Interview mit The Telegraph Online. Von größeren Engagements in China rät er hingegen ab.