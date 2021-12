Redaktion 06.02.2015 Lesedauer: 1 Minute

Aberdeen Asia Pacific Equity Hugh Young: ”Wir finden kaum Value in Indien”

In einem aktuellen Gespräch mit Citywire warnt Aberdeen-Manager Hugh Young vor zu viel Optimismus am indischen Aktienmarkt und erläutert, warum er mit seinen China-Investments in den vergangenen Monaten hinter der Konkurrenz zurückblieb.