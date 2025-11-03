Aberdeen Investments hat einen neuen Direktor für das institutionelle Geschäft in Deutschland. Selcuk Acar kommt von Vontobel Asset Management.

Selcuk Acar: Er hat mehr als 20 Jahren Vertriebserfahrung im institutionellen Markt.

Die britische Fondsgesellschaft Aberdeen Investments hat einen neuen Direktor für das institutionelle Geschäft in Deutschland. Selcuk Acar hat die Stelle als Director Business Development im November angetreten und soll in seiner neuen Rolle institutionelle Investoren in Deutschland betreuen sowie die Beziehungen zu dieser Kundengruppe ausweiten.

Acar bringt über 20 Jahre Erfahrung im institutionellen Vertrieb mit. Zuletzt war er als Director und Senior Relationship Manager bei Vontobel Asset Management tätig. Dort betreute er Versicherungen, Pensionskassen, Unternehmen, Stiftungen und Berater.

Über Aberdeen Investments in Deutschland

Aberdeen Investments ist ein global tätiger, unabhängiger Asset Manager. Das Unternehmen verwaltet mit rund 100 Mitarbeitern etwa 37,5 Milliarden Euro für institutionelle Investoren und Vertriebspartner. Im Immobiliengeschäft verwaltet das Aberdeen rund 10,5 Milliarden Euro in Immobilien-Spezialfonds, Mandaten und geschlossenen Immobilien-Investment-KGs (Stand: 30. September 2025).