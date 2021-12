„Abfeiern mit Prostituierten war normal für uns“: Ex-HMI-Mitarbeiter plant Buch

Der Sex-Skandal bei der Hamburg Mannheimer (HMI), die mittlerweile von Ergo übernommen wurde, ist anscheinend immer noch nicht vom Tisch. Francisco Moraga, ehemaliger Mitarbeiter der HMI, plant laut „Bild“-Zeitung ein Buch über die umstrittenen Lustreisen zu veröffentlichen. 2011 geriet die Hamburg Mannheimer wegen Lustreisen ihrer Mitarbeiter nach Budapest in die Schlagzeilen . Laut Moraga waren derartige Reisen allgemein üblich: „Abfeiern mit Prostituierten war normal für uns“, so der 48-Jährige. Die Dienste der Damen hätten die Vertriebsmitarbeiter aber üblicherweise aus eigener Tasche bezahlt.Moraga wirft der Ergo-Versicherungsgruppe vor, das Erscheinen seines Buches verhindern zu wollen. So habe der erste Verlag einen Rückzieher gemacht und möchte das Buch nicht mehr veröffentlichen. Gegenüber der „Bild“-Zeitung äußerte der Ex-HMI-Mitarbeiter jedoch, dass sein Buch bei einem anderen Verlag erscheinen wird.