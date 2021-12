Abgeltungssteuer: Alles bleibt anders

Die gestrige News auf DAS INVESTMENT.com, dass die ab Januar 2009 geltende Abgeltungssteuer möglicherweise auf 15 Prozent gesenkt wird, war ein Aprilscherz. Richtig ist (zumindest nach heutigem Stand): An den angekündigten 25 Prozent wird nicht gerüttelt.Wahr ist aber auch: Vor dem Hintergrund der fast täglichen Hiobsbotschaften zur Abgeltungssteuer – etwa zu Dach- oder Zertifikatefonds, die von Sonderregelungen betroffen sein sollen – ist in diesen Tagen kaum eine Meldung zu absurd.DAS INVESTMENT.com bleibt deshalb auch in Fragen der Abgeltungssteuer weiterhin am Ball – und an 364 Tagen im Jahr bei der Wahrheit.