Volkswirt Jörg Zeuner
So abhängig ist Deutschland von China
Die Beziehungen zwischen Deutschland und China ändern sich, schließlich kann das Reich der Mitte nicht unbegrenzt wachsen. Koppelt es sich weiter vom Westen ab, bringt das zusätzliche Unsicherheiten mit sich.
Die Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft nach der Abkehr von den strikten Anti-Corona-Maßnahmen kommt spürbar voran. Doch nicht alles ist gut: Selbst Chinas Führungsriege ist bescheidener geworden und erwartet in diesem Jahr 5 Prozent Wachstum – das niedrigste Wachstumsziel, das seit Jahrzehnten auf dem Nationalen Volkskongress verkündet wurde.