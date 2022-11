In Zusammenhang mit Google Fonts Abmahnung wegen verletzter Persönlichkeitsrechte – was tun?

ARTIKEL-INHALT Seite 1 − Das Problem: Gestaltung der Internetseite

Sie haben ein Anschreiben erhalten, das Ihnen eine Persönlichkeitsrechtsverletzung im Umgang mit „Google Fonts“ oder ähnlichen Diensten zur Last legen will? So oder so ähnlich lesen sich typischerweise die Schreiben der Abmahnanwälte.

Im Internet betreten die Besucher einer Website die Seiten stets unter Offenbarung ihrer eigenen IP-Adresse, der sogenannten dynamischen IP-Adresse. Die Abmahnung zielt auf eine über diese Offenbarung hinaus erfolgte unerlaubte Weitergabe dieser IP-Adresse an Dritte ab. Die Weitergabe (zum Beispiel an Google) erfolgt aber nur dann, wenn die Website so programmiert wurde, dass diese Daten auch tatsächlich an Drittanbieter übermittelt werden. In den meisten Fällen geschieht das automatisch.

In den Abmahnungen wird nun beklagt, dass die Weitergabe der IP-Adresse eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts nach Paragraf 823 Absatz 1 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) darstellt. Wenn dem so wäre, hätten Betroffene eventuell Anspruch auf Schadensersatz. Denn das Recht auf informationelle Selbstbestimmung schützt die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen, ob personenbezogene Daten weitergegeben und wie sie verwendet werden.

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht kann dann verletzt sein, wenn die persönliche IP-Adresse ein geschütztes Datum darstellt. Diese Abmahnmöglichkeit wurde im Wesentlichen durch den EuGH und den BGH und deren Rechtsprechung zu IP-Adressen ermöglicht (EuGH, Urteil vom 19. Oktober 2016 – C 582/14 und BGH, Urteil vom 16. Mai 2017 – VI ZR 135/13).

Nach Ansicht der vorgenannten Gerichte gibt die IP-Adresse in personenbezogener Weise Aufschluss darüber, dass zu bestimmten Zeiten eine bestimmte Seite abgerufen wurde. Zudem ist die Identität der Person hinter der IP-Adresse feststellbar. Demnach ist die IP-Adresse ein personenbezogenes Datum gemäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO (Datenschutzgrundverordnung).

Mithin würde jedwede Weitergabe ohne Einwilligung eine die informationelle Selbstbestimmung und somit das allgemeine Persönlichkeitsrecht verletzen. So schätzt es auch das LG München ein. Damit bestätigt es einen Datenschutzverstoß (LG München, Urteil vom 20. Januar 2022 – 3 O 17493/20) im Zusammenhang mit „Google Fonts“ – nämlich durch die Weitergabe der IP-Adresse an Google, ohne dass der Webseitennutzer eingewilligt hätte.

Es ist üblich und nicht ohne Weiteres ein Verstoß, wenn die IP-Adresse des Besuchers für den Betreiber offenbart und hinterlegt wird. Allerdings nutzen viele Websites vorgefertigte Skripte, die bestimmte Funktionen von Drittanbietern beziehen.

Prominentes Beispiel sind die „Google Fonts“. Dieses Schriftarten-Verzeichnis ermöglicht die Nutzung und Darstellung von Schriftarten auf der eigenen Webseite. Bei entsprechender Gestaltung beziehungsweise Programmierung der Internetseite werden die IP-Adressen der Besucher automatisch an Google weitergeleitet. Auf diese Weise können die Schriftarten von Google-Servern auf die Webseite geladen werden.

Diese Weitergabe der IP-Adresse als personenbezogenes Datum (siehe oben) ist damit das „Einfallstor“ und stellt aktuell das Kerngeschäft einiger Abmahnanwälte dar. Schlechterdings ist die Abmahnung einer Weitergabe von IP-Adressen häufig sogar rechtmäßig – auch wenn diese Weitergabe dem Webseiteninhaber gar nicht bewusst ist.

Es muss natürlich jeweils der Einzelfall geprüft werden. Jedoch lässt sich sehr häufig ein Datenschutzverstoß im Ergebnis bejahen.