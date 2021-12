ABN Amro-Tochter übernimmt LGT Bank Deutschland

Stimmen die Aufsichts- und Kartellbehörden zu, übernimmt Delbrück Bethmann Maffei alle Anteile der LGT Bank Deutschland. Dadurch erhöht sich das verwaltete Vermögen von Delbrück Bethmann Maffei auf rund 20 Milliarden Euro. Über den Kaufpreis geben beide Parteien keine Informationen bekannt.Wie auch Delbrück Bethmann Maffei konzentriert sich LGT in Deutschland ausschließlich auf vermögende Privatkunden. Ihr Fokus liegt auf der Vermögensverwaltung. Hinzu kommen ergänzende Dienstleistungen, etwa in der Vermögens- und Nachfolgeplanung.Nach dem Marktstart im Jahr 2003 hat LGT sieben deutsche Niederlassungen aufgebaut. Sechs davon an Standorten, an denen auch Delbrück Bethmann Maffei präsent ist.