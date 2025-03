Aberdeen gesteht ein, was alle wussten: „abrdn“ war ein Fehler

Aus irgendeinem Grund überfällt Männer in den besten Jahren die verzweifelte Sehnsucht, noch einmal jugendlich zu wirken. Die einen kaufen sich ein Cabrio, die anderen eine Lederjacke, manche lassen sich die Love Handles wegfrosten. Dasselbe Phänomen trifft offenbar auch Finanzkonzerne. Statt einer Lederjacke werfen sie eben ihre Vokale weg, als wären es überflüssige Altlasten. So geschehen beim Asset Manager Aberdeen, der sich 2021 tatsächlich in „abrdn" umbenannte und damit plötzlich wirkte wie ein überspanntes Tech-Startup.

Nur hatte diese geniale Idee einen Schönheitsfehler: Kein Mensch wusste, wie man "Abrdn" über die Lippen bringen sollte. "A-burden"? Das hätte immerhin unfreiwillige Komik besessen, bedeutet es doch auf Englisch "eine Last" – genau das, was der Name für Kunden und Mitarbeiter wurde. Oder war es doch "Aberdeen", nur eben mit zusammengebissenen Zähnen vorgetragen, als hätte man gerade in eine Zitrone gebissen? Die Finanzwelt reagierte jedenfalls mit hochgezogenen Augenbrauen und unterdrücktem Schmunzeln.

Die Vernunft hat gesiegt

Ex-Chef Stephen Bird – er musste inzwischen gehen – verteidigte seinen vokallosen Angang mit der Sturheit eines Fünfjährigen, der partout nicht zugeben will, dass er die Vase umgeworfen hat. Er schaffte es sogar, die Kritiker als „Corporate Bullies" zu brandmarken. Chapeau! Selten hat jemand mit solcher Überzeugung einen offensichtlichen Fehler verteidigt.

Jetzt ist der neue Chef Jason Windsor am Ruder, und seine erste große Entscheidung? Die Vokale kommen zurück. „Eine pragmatische Entscheidung", nennt er es. Auf Deutsch: „Wir haben Mist gebaut und räumen jetzt auf." Die Rückkehr der Vokale beseitige „Ablenkung".

Wir sollten Windsor dankbar sein, dass er die Sache gestoppt und sich der Trend nicht weiter ausgebreitet hat. Stellen Sie sich vor, andere wären gefolgt:

Schrdrs.

Flsbch & Strch.

X.

Am Ende bleibt die beruhigende Erkenntnis: Die Vernunft hat gesiegt. Und der nächste Marketingexperte, der auf die Idee kommt, Buchstaben zu streichen, sollte sich fragen: Msst ds wrkl sn?

Dies ist ein persönlicher Kommentar, der ausschließlich die subjektive Meinung und Sichtweise des Autors widerspiegelt. Die hier dargestellten Ansichten, Interpretationen und Schlussfolgerungen repräsentieren nicht notwendigerweise die Position oder offizielle Haltung des Unternehmens.