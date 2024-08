Der Vermögensverwalter Abrdn Investments meldet mit Chris Thiere und Mareile Christin Bück zwei Neuzugänge im deutschen Wholesale-Team.

Chris Thiere wird ab dem 5. August 2024 die Position des Stellvertretenden Direktor Geschäftsentwicklung (Associate Director Business Development) übernehmen. Thiere war zuvor sieben Jahre lang als Vertriebsdirektor bei Loys tätig, wo er sich auf die Akquise und Betreuung von unabhängigen Vermögensberatern und Vermögensverwaltern spezialisierte.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Seine Karriere begann 2014 bei der Société Générale Corporate & Investment Banking in Frankfurt, gefolgt von einer kurzen Station im Wholesale-Team von Fidelity International. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Management und Recht von der Diploma-Universität in Mannheim.

Mareile Christin Bück wird zum 1. September 2024 als Distribution Support Manager zu Abrdn stoßen. Bück war zuletzt bei der IFDS Group in Luxemburg angestellt. Davor hat sie unter anderem in den Bereichen Vertrieb und Geschäftsentwicklung für den Asset-Servicing-Anbieter Caceis gearbeitet. Sie hat einen Bachelor of Arts in internationaler Betriebswirtschaftslehre von der Hochschule Fulda.