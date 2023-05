Abrdn-Manager Tim Skiendzielewski Ein Investment-Siegerteam wie beim Football auswählen

Wenn Sie American Football verfolgen, werden Sie mit dem alten Klischee vertraut sein: „Man baut ein Siegerteam im Draft auf.“ Der „Draft“ ist die Zeit des Jahres, in der die Teams um die besten Talente buhlen, die gerade das College verlassen haben, in der Hoffnung, ein erfolgreiches Franchise aufzubauen. Eine gute oder schlechte Auswahl kann oft über Erfolg oder Misserfolg einer Saison entscheiden.

Auch wenn das Fondsmanagement nicht ganz so aufsehenerregend ist wie American Football, sind die Grundlagen dieselben. Um Renditen zu erzielen, müssen Sie sorgfältig die richtigen Aktien auswählen – und sicherstellen, dass sie in Ihrem Portfolio zusammenpassen. In Anlehnung an den diesjähirgen Draft werfen wir einen Blick auf einige US-amerikanische Small-Cap-Unternehmen, von denen wir glauben, dass sie das Zeug dazu haben, sich durchzusetzen.

Ein Siegerteam mit vielversprechenden Aktien aufbauen

Der Trainer

Jeder Trainer ist anders. Das gilt auch für Vermögensverwalter. Wir sind der Meinung, dass ein aktiver Ansatz der beste Weg ist, um positive Ergebnisse zu erzielen. Das bedeutet, dass wir unsere Aktien durch gründliche Recherchen aus erster Hand genau kennenlernen. Außerdem bevorzugen wir einen langfristigen Ansatz. Wir sind Eigentümer von Unternehmen, nicht nur Investoren. Diese Denkweise hilft uns, über den kurzfristigen Lärm hinwegzusehen, der uns sonst von den Fundamentaldaten der Unternehmen ablenken könnte. Unser Ziel? Eine Strategie zu entwickeln, die unsere überzeugendsten Anlageideen enthält.

US-Small-Cap-Fonds in der Übersicht

Eine American-Football-Mannschaft besteht aus zwei verschiedenen Abteilungen: Angriff und Verteidigung. Wenn wir uns die Welt der US-Small-Caps anschauen, sehen wir eine ganze Reihe von qualitativ hochwertigen, offensiven und defensiven Unternehmen, aus denen wir wählen können. Betrachten wir sie der Reihe nach.

Angriff (Offence)

Offensivspieler sind in der Regel schnell, wendig und in der Lage, den Ball über das Feld zu tragen. Sie sind die wertvollen Spieler, die man braucht, um Spiele zu gewinnen. Auch in der Welt der Small Caps wimmelt es nur so von hochwertigen Unternehmen, die sich abheben wollen.

Nehmen Sie das globale digitale Beratungsunternehmen Perficient. Es unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung und dem Betrieb digitaler Lösungen, die den Kontakt zu ihren Kunden verbessern sollen. Wie ein guter Offensivspieler bietet das Unternehmen Visionen und Führungsqualitäten und kann sein Angebot an die spezifischen Kundenbedürfnisse anpassen. In der schnelllebigen digitalen Welt sind wir der Meinung, dass Unternehmen wie Perficient das Potenzial haben, Punkte auf die Tafel zu schreiben.

Und dann ist da noch e.l.f Cosmetics. e.l.f Cosmetics hat seine Anfänge als digitales Unternehmen genutzt, um auf die Wünsche der Verbraucher einzugehen und Produkte schnell zu liefern - ein entscheidender Faktor, um in der hart umkämpften Kosmetikbranche relevant zu bleiben. Das Wachstum wurde durch das Angebot von Qualitätsprodukten frei von jeglichen Tierversuchen zu erschwinglichen Preisen vorangetrieben. Diese Strategie hat eine breite Verbraucherbasis angesprochen und es diesem kleinen und wendigen Unternehmen ermöglicht, größeren Unternehmen Marktanteile abzunehmen.

Verteidigung (Defence)

Jede gute Mannschaft braucht eine gute Verteidigung. Das ist auch in der Welt der Vermögensverwaltung nicht anders. Unserer Ansicht nach ist ein defensives Element für ein gut abgerundetes und diversifiziertes Portfolio unerlässlich. Gute defensive Aktien können auch einen potenziellen Schutz vor Kursverlusten in verschiedenen Marktzyklen bieten.

Ein US-Small-Cap-Unternehmen, das wir hervorheben möchten, ist Hostess Brands. Es handelt sich um ein führendes Bäckereiunternehmen, das in ganz Nordamerika köstliche Leckereien - Ding Dongs, Cup Cakes, Twinkies und mehr - herstellt und ausliefert. In einer Welt hoher Inflation haben der Bekanntheitsgrad des Unternehmens und seine Lieferkette es ermöglicht, Preiserhöhungen durchzusetzen und gleichzeitig seinen Marktanteil zu vergrößern.

Casella Waste ist ein weiteres defensives Standbein. Der Abfalldienstleister bietet alles von der Sammlung und Entsorgung bis hin zum Recycling und der Vermittlung von Rohstoffen an. Sein jährliches Umsatzwachstum ist beeindruckend. Die Bilanz von Casella ist solide und wir sind der Meinung, dass der jüngste Kauf der kanadischen GFL Environmental ein Unternehmen mit ausgezeichneter Kapitaldisziplin und einer fokussierten Wachstumsagenda darstellt. Wir sind der Meinung, dass diese Dynamik beiden Unternehmen in dem derzeit schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zugutekommt. Sie könnten daher ein solides Rückgrat für jedes Portfolio bilden.

Abschließende Gedanken...

Zu Beginn der neuen American-Football-Saison werden wir also bald wissen, welche Teams richtig getippt haben und welche nicht. Als Anleger arbeiten wir mit einem etwas längeren Zeitrahmen. Nichtsdestotrotz sehen wir in der Welt der US-Small Caps eine Reihe von qualitativ hochwertigen, offensiven und defensiven Namen, aus denen wir wählen können. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre Recherchen richtig zu machen und von Ihren Entscheidungen überzeugt zu sein. Das Spiel beginnt.

Über den Autor:

Tim Skiendzielewski ist Investment Director für nordamerikanische Aktien und Manager des North American Smaller Companies Fund beim Fondsanbieter Abrdn.