Abrechnung 2017 Das sind die 20 erfolgreichsten globalen Aktienfonds des Jahres

Das Jahr ist um. Schauen wir doch mal, welche Fonds besonders stark abschnitten. Los geht es mit der Königsklasse, den globalen Aktien. Hier haben wir die breiten Morningstar-Kategorien für globale Aktien allgemein, globale Standardwerte und globale Nebenwerte zusammengenommen.

Im Jahr 2017 hatten vor allem Fondsmanager einen dicken Vorteil, die die Finger vom Dollar ließen. Denn der wertete im Laufe des Jahres um mehr als 12 Prozent gegenüber dem Euro ab. Das ist ein Verlust, der die Rennliste für die erfolgreichsten globalen Aktienfonds überdeutlich beeinflusst. So steht an der Spitze ausgerechnet jene Tranche eines Aktienfonds, in der das Währungsrisiko abgesichert ist. Insgesamt ist es bei 14 der erfolgreichsten Fonds der Fall (Fondstabelle folgt auf Seite 2).

Der Gesamt-Aktienmarkt beendete das Jahr gemessen am MSCI World Index mit plus 7,5 Prozent (in Euro). Die weiteren herausragenden Merkmale waren: US-Aktien schwächeln ein bisschen (zumindest in Euro umgerechnet), Europa holt auf, China ist stark, andere Schwellenländer auch, und der Hightech-Boom läuft weiter. Kein Wunder, dass in den zehn Spitzenpositionen des Jahresgewinners von Morgan Stanley drei der sogenannten Fang-Aktien auftauchen: Facebook, Amazon und Google (also Alphabet). Fehlt nur Netflix.

Fondsmanager Kristian Heugh ist bekannt dafür, Trends zügig zu nutzen. Er krempelt das Fondsportfolio mindestens einmal im Jahr komplett um. Dass er damit auch längerfristig vorn mitmischt, zeigt übrigens der Crashtest für globale Aktienfonds aus dem Dezember. Dabei hat der Erfolg übrigens nicht nur mit der gesicherten Währung zu tun. Das belegt der Umstand, dass die ungesicherte Anteilsklasse von Heughs Fonds auf dem 7. Platz gelandet ist.