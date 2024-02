Der neue Portfoliomanager des Acatis Value Event (ISIN: DE000A0X7541) verantwortet gemeinsam mit Hendrik Leber auch die institutionellen Kundenmandate der Frankfurter Acatis. Als Portfoliomanager bringe Hesche die notwendige Erfahrung mit, betont der Fondsanbieter, da dieser sich bereits um den Acatis Value und Dividende Fonds kümmere, der wie der Acatis Value Event Fonds auf das Konzept eines konzentrierten Portfolios reifer Unternehmen mit hohem Cashflow und guter Wertschöpfungsqualität setzen soll.



Acatis verspricht Kontinuität nach dem Wechsel „Wir fühlen uns mit dem aktuellen Portfolio und der Aktienquote sehr wohl. Wir werden den Fonds kontinuierlich und mit ruhiger Hand weiterführen, so wie es die Anleger von uns gewohnt sind“, sagt Hesche zu seiner neuen Aufgabe.



Am 31. März 2024 wird demnach die Tätigkeit von Gané unter dem Haftungsdach der BN & Partners Capital als Berater des Fonds enden. Acatis-Gründer Hendrik Leber erklärt anlässlich des Wechsels:...