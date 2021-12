Philip Wenzel 22.06.2015 Aktualisiert am 31.03.2020 - 10:58 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Absicherung der Dienstfähigkeit Was Berater bei der Beamten-BU beachten müssen

Die finanzielle Absicherung der Dienstfähigkeit ist in vielerlei Hinsicht eine heikle Geschichte, sagt BU-Spezialist Philip Wenzel. Zum einen brauche man fundierte Kenntnisse um die Versorgungssituation des Beamten, der gesetzlichen Grundlagen und den jeweiligen Bedingungen. Zum anderen hänge die Qualität nur vordergrundig von der Formulierung der Bedingungen ab. Fakt sei vielmehr: Der Leistungsauslöser steht und fällt mit der Definition des Begriffs der Dienstunfähigkeit durch den Dienstherrn. Was es dabei zu beachten gilt, lesen Sie in Wenzels Gastbeitrag.