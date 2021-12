Absicherung gegen die Pleite Handel mit Deutsche-Bank-Ausfallswaps steigt weiter

Investoren kauften und verkauften in der Woche zum 30. September Kreditausfallswaps, die ein Bruttovolumen von 2,7 Milliarden Dollar an Deutsche-Bank-Anleihen absicherten. Das war ein mehr als dreimal höheres Volumen als in der Vorwoche, wie aus Daten der Depository Trust & Clearing Corp. hervorging. Unter 1000 von DTCC beobachteten Kontrakten waren die Deutsche-Bank-Ausfallswaps die am vierthäufigsten gehandelten, und wurden nur noch übertroffen von Absicherungen für Mexiko, der Türkei, China und gefolgt von Brasilien, Korea und Italien.

Ausgelöst wurden die Spekulationen über die Kreditwürdigkeit der Deutschen Bank durch die Forderung des US-Justizministeriums in Höhe von 14 Milliarden Dollar für einen Vergleich im Zusammenhang mit Wertpapieren, die mit Wohnbauhypotheken unterlegt sind. Analysten zufolge muss die Bank wahrscheinlich das Kapital erhöhen, selbst wenn die Strafe verringert wird.

Das abgesicherte Anleihevolumen ist laut den DTCC-Daten in der letzten Woche ebenfalls gestiegen. Die Ausfallswaps deckten am 30. September ein Nettovolumen von 4,1 Milliarden Dollar ab, im Vergleich zu 3,9 Milliarden Dollar in der Woche davor. Das ist zugleich das höchste Volumen weltweit bei einer Bank. An zweiter Stelle, und mit deutlichem Abstand, folgte Barclays mit 2,8 Milliarden Dollar.

Als Signal für Stress gilt, dass die Kosten zur Absicherung gegen kurzfristige Verluste bei Deutsche-Bank-Anleihen am 30. September über denen für längerfristige Ausfälle lagen. Auch am Mittwoch blieb die so genannte Credit-Curve invers: Einjährige Kreditausfallswaps für vorrangige Anleihen kosteten 253 Basispunkte, während fünfjährige Kontrakte 220 Basispunkte kosteten, wie CMA-Daten zeigten. Für einjährige Ausfallswaps auf nachrangige Anleihen waren 535 Basispunkte zu bezahlen und für fünfjährige Kontrakte 450 Basispunkte.