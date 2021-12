Absicherungsstrategien im Niedrigzinsumfeld Das war die Finpro 2014

Als „Messe-Boutique“ konzipiert bot die Finpro auf Schloss Bensberg atmosphärisch wie inhaltlich den idealen Rahmen für einen Branchenaustausch. In den zwei Sälen Goethe und Medici des Schlosses erwartete die Teilnehmer eine Breite an Vorträgen zu nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten und Flankierung von Versicherungsprodukten durch Finanzprodukte unter Rendite- und Risikoaspekten. Der Programmablauf der Messe erlaubte zwischen den Vorträgen der Finanzhäuser intensive und vertrauliche Fachgespräche zwischen den rund 170 Verantwortlichen aus der Assekuranz und Finanzwirtschaft.Gegenstand der Fachvorträge waren unter anderem inflationsgebundene Produktideen zur Altersversorgung, risikoreduzierte Strategien zum Aufbau der Aktienquote, Steuerung von Zins- und Aktienrisiken von Versicherungen sowie aktuelle Perspektiven von Global Fixed Income und Global Emerging Debt.Gerade der branchenspezifische Fokus und das Format der Veranstaltung wurden von den Besuchern besonders ausgezeichnet: So betonten die Teilnehmer von Aussteller- und Besucherseite die hochklassigen und praxisrelevanten Vorträge und die Finanzhäuser, die sich individuell auf die Veranstaltung vorbereitet hatten und nicht nur eigenes Standardrepertoire präsentierten. Ebenso wurde der zeitliche Rahmen für den Gedankenaustausch gelobt, um Stimmungen aufzufangen und herauszufinden, wie Investoren das aktuelle Umfeld beurteilen und welche Probleme fokussiert werden müssen.Nähere Informationen zum thematischen Hintergrund und zur Zielsetzung der jährlich stattfindenden Fachmesse-Boutique finden sich auf der Veranstaltungs-Website (www.vers-leipzig.de/leistungen/finpro). Einige Impressionen der vergangenen Veranstaltung bietet außerdem der Videobeitrag zur Messe von Insurance TV unter www.vers-leipzig.de. Die 2. Finpro findet Anfang Juni 2015 im Rheinland statt.