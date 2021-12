Absolut Research Die 10 besten Aktienfonds für die „Frontier Markets“

Ein beliebtes Investmentziel der Fondsmanager ist insbesondere die National Bank of Kuwait. In den Afrika-Fonds sind dagegen neben Finanzwerten auch Unternehmen aus dem Rohstoffsektor als große Anlagebereiche vertreten. Insbesondere in Zeiten volatiler Rohstoffpreise können in rohstoffabhängigen Ländern die Risiken dadurch ansteigen.



Der beste Fonds der aktuellen Analyse ist der Schroder ISF Frontier Markets Equity:



Das Hamburger Analysehaus Absolut Research untersuchte für eine aktuelle Studie insgesamt 63 Fonds, die in Frontier Markets (deutsch: Grenzmärkte) investieren. Das heißt sie setzen auf Exoten-Länder, die einen geringeren Entwicklungsstandard als die so genannten Emerging Markets aufweisen und nicht in den Schwellenländer-Indizes der Indexanbieter vertreten sind.Speziell auf Investments in Afrika konzentrieren sich 33 institutionellen Publikumsfonds, die in den vergangenen 36 Monaten jährlich durchschnittlich 3 Prozent verloren. In den global anlegenden Fonds, die im Durchschnitt eine annualisierte Rendite von 8,6 Prozent erzielten, sind hingegen Werte aus Kuwait und Katar stark vertreten.