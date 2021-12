Absolute Return Das Strategiefonds-Universum auf einen Blick

Die MMD-Plattform teilt die VV-Fonds in die Kategorien defensiv, ausgewogenen, offensiv und flexibel ein. Dies sind VV-Fonds im engeren Sinn, also Fonds, die mit einem vermögensverwaltenden Ansatz auf mehrere Asset-Klassen setzen.Da bei diesen Gruppen aber eine ganze Reihe von Fonds außen vor bleibt, die ebenfalls vermögensverwaltend gemanagt werden, erfasst die MMD-Plattform auch Renten- und Aktienfonds, die beispielsweise im Rentenbereich über ein aktives Management versuchen, Verluste zu vermeiden oder im Aktienbereich zu diesem Zweck aktiv ihre Cash-Quote steuern. Prominentes Beispiel hierfür ist der Aktien-VV-Fonds Carmignac Investissement. Fondsmanager Edouard Carmignac reduziert seine Nettoaktienquote bei Bedarf bis auf 60 Prozent, um Verluste gering zu halten.Ergänzt wurde die Plattform vor einigen Jahren um die Kategorie Strategiefonds. Das sind vor allem Fonds, bei denen alternative, aus dem Hedgefonds-Bereich bekannte Anlagestrategien zum Einsatz kommen. Am liebsten genutzt sind Long-short-Strategien (siehe Grafik unten). Oft steht das Erreichen absoluter Erträge unter Einhaltung einer Volatilitätsspanne im Vordergrund – unabhängig von der Marktentwicklung.Viele dieser Fonds sind noch recht jung. Die Nachfrage nach alternativen Strategien ist bei Privatanlegern gerade erst im Aufbau, dürfte aber in Zukunft deutlich zulegen. Nicht nur das Angebot an speziellen alternativen Fonds steigt, sondern auch Multi-Asset-Fondsmanager ergänzen klassische Asset-Klassen um alternative Strategien.