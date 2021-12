Absolute-Return-Fonds von JP Morgan Asset Management

Der JP Morgan Global Equity Absolute Alpha soll den Geldmarktzins Libor immer in Zwölf-Monats-Zeiträumen um 3 bis 5 Prozentpunkte schlagen, berichtet das englische Nachrichtenportal „Citywire“.Fondsmanager Gary Clarke darf dazu weltweit auf steigende (Long-Positionen) und fallende (Short-Positionen) Aktienkurse setzen. Bis Frühjahr 2010 war Clarke noch der Aktienchef beim Konkurrenten Schroders.Steht es mit Aktien nicht so gut, darf Clarke das Fondsvermögen auch in Cash oder kurzlaufende Anleihen schichten.