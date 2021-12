Redaktion 29.06.2017 Lesedauer: 1 Minute

Absolute-Return-Strategie Winton legt erstmals Ucits-konformen Fonds auf

Der Hedgefondsanbieter Winton Capital Management erweitert sein Produktangebot für institutionelle Anleger in Europa. Mit dem Winton Diversified Fund bietet man erstmals eine Absolute-Return-Strategie in der Ucits-Hülle an.