Hims & Hers: Der Absturz der Wunderheiler

Es gibt wenige Branchen, die so perfekt den Zeitgeist spiegeln wie die sogenannte Telegesundheit. Hier verbinden sich alle Lieblingswörter unserer Epoche zu einem wohltönenden Ganzen: Digital, personalisiert, demokratisiert, disruptiv. Wer wollte da nicht sofort investieren?

Umso härter der Absturz von Hims & Hers um 35 Prozent an nur einem einzigen Tag. Er ist zugleich ein Weckruf für alle, die glauben, im boomenden Digital-Health-Markt sei schnelles Geld zu machen. Was als vielversprechende Kooperation zwischen dem US-Telegesundheitsunternehmen und dem dänischen Pharmagiganten Novo Nordisk begann, endete in gegenseitigen Vorwürfen und einem brutalen Realitätscheck.

Riss in der Compliance-Rüstung

Novo Nordisk wirft seinem ehemaligen Partner vor, unter dem Deckmantel individueller Medikamente billige Nachahmerprodukte made in China mit fragwürdigem Sicherheitsprofil zu verkaufen. In diesem Fall ging es um Abnehmspritzen. Das Geschäft des Jahrzehnts, könnte man meinen. Millionen von Menschen wollen abnehmen, die Pharmakonzerne haben endlich Medikamente, die tatsächlich funktionieren, und die Krankenversicherungen zahlen sogar dafür. Ein Traum!

Ein schwerwiegender Vorwurf, der – sollte er sich bewahrheiten – exemplarisch für die Probleme einer Branche steht. Denn wer genauer hinschaut, entdeckt hinter dem glänzenden Digital-Health-Veneer oft dasselbe alte Spiel: billig einkaufen, teuer verkaufen, hoffen, dass keiner nachfragt.

Der Fall zeigt ein grundsätzliches Problem der Digital-Health-Branche: Sie bewegt sich in einem regulatorischen Graubereich. Während traditionelle Pharmaunternehmen jahrelange Zulassungsverfahren durchlaufen müssen, schlüpfen viele Telemedizin-Anbieter durch rechtliche Lücken. Das mag kurzfristig Geschäfte ermöglichen, macht die Unternehmen aber extrem verwundbar für regulatorische Eingriffe und Reputationsschäden.

Hinzu kommt die Machtposition etablierter Pharmakonzerne. Novo Nordisk kann es sich leisten, eine Kooperation abrupt zu beenden – für Hims & Hers bedeutete das den sofortigen Verlust eines wichtigen Wachstumstreibers. Diese Abhängigkeit von Big Pharma ist ein strukturelles Problem vieler Digital-Health-Start-ups.

Der Absturz der Wunderheiler

Dummerweise ist auch Novo Nordisk, der Erfinder des Wegovy-Hypes, längst vom Sockel gestürzt. War der dänische Konzern vor einem Jahr noch das wertvollste Unternehmen Europas, hat sich der Aktienkurs inzwischen halbiert. Die Konkurrenz aus Amerika und China macht Druck. Preise fallen, Margen schrumpfen, Anleger flüchten.

Es ist das alte Lied: Was gestern noch als revolutionärer Durchbruch gefeiert wurde, entpuppt sich heute als ganz normale Ware in einem ganz normalen, brutalen Markt. Die Chinesen können Abnehmspritzen auch herstellen, vermutlich für ein Zehntel der Kosten. Dann war's das mit dem Monopol.

Auch die Corona-Gewinner wie Moderna und Biontech taumeln, nachdem der Impfstoff-Boom vorbei ist. Laborbetreiber und Medizintechnikunternehmen leiden unter der Normalisierung nach dem Pandemie-Hoch.

Die wenigen Gewinner in diesem Chaos sind bezeichnend: Fresenius, der alte deutsche Dialyse-Konzern, plus 25 Prozent. Bayer, trotz aller Glyphosat-Klagen, überraschend stabil. Das sind Unternehmen, die das analoge Geschäft mit kranken Menschen schon seit Jahrzehnten machen. Ohne viel Getöse, ohne große Versprechen, aber mit funktionierenden Produkten und realistischen Erwartungen.

Vorsicht vor schnellen Digital-Health-Versprechen

Diese Heterogenität ist typisch für Branchen im Umbruch. Während die einen noch vom alten Geschäftsmodell zehren, positionieren sich andere für die Zukunft. Der demografische Wandel – allein in Deutschland sind über 30 Prozent der Bevölkerung älter als 60 – spricht langfristig für den Gesundheitssektor. Aber welche Unternehmen diese Trends letztendlich einfangen werden, bleibt quälend unvorhersagbar.

Für Anleger gilt: Vorsicht vor schnellen Digital-Health-Versprechen. Der Markt ist jung, volatil und regulatorisch unsicher. Wer investiert, sollte auf etablierte Player mit soliden Geschäftsmodellen setzen oder zumindest das Klumpenrisiko streuen. Denn wie Hims & Hers zeigt: Im Digital Health herrscht noch wilder Westen – und nicht jeder Sheriff überlebt das Duell.

