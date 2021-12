Redaktion 28.10.2014 Lesedauer: 1 Minute

Absurdes aus dem Makler-Alltag So trickst die Versicherungsbranche

Ob Doppelzulassungen als Vertreter und Makler, der Umgang mit Makler-Verbänden oder die Auslegung von Gesetzeslücken – Versicherer legen teilweise absurde Verhaltensweisen in der täglichen Zusammenarbeit mit Maklern an den Tag. Was bei Allianz und Hanse Merkur schiefläuft.