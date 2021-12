Redaktion 13.01.2020 Aktualisiert am 27.01.2020 - 16:03 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Abteilungsleiterin Aufsicht bei der Bafin „Fast keine Prüfung ohne Dokumentationsmängel“

Laut Elke Washausen-Richter, Abteilungsleiterin Aufsicht bei der Bafin, vergeht kaum eine Prüfung bei einer Versicherung, in der nicht maßgebliche Dokumentationsmängel festgestellt werden. Was sich mit Solvency II in der Versicherungsaufsicht geändert hat und wie sich das Prüfungsverfahren künftig verschärfen könnte.