Die letzte Phase einer Wertpapiertransaktion ist die Abwicklung: Zu diesem Zeitpunkt findet die Besitzübertragung von Wertpapieren und Geld statt. Seit einem Jahrzehnt ist es in Europa durch die Verordnung (EU) Nr. 909/2014 über Zentralverwahrer von Wertpapieren (CSDR) Marktstandard, dass Transaktionen innerhalb von zwei Geschäftstagen nach einem Handelsabschluss abgewickelt werden.1 Dies ist als T+2 bekannt.

Dadurch haben die verschiedenen Teilnehmer eines Wertpapierhandelszyklus – Käufer/Verkäufer, Verwahrer, Vermittler und Finanzmarktinfrastruktur wie zum Beispiel Börsen, Handelsplätze und Zentralverwahrer – Zeit, die für die Lieferung von Wertpapieren und Geld erforderlichen Schritte zu unternehmen.

In den letzten Jahren haben sich die Finanzmärkte weiter technologisiert, so dass die Abwicklungszyklen in Frage gestellt werden. In Europa sind sich die Marktteilnehmer weitgehend einig, dass „T+1“ eine unvermeidliche, aber vielleicht auch unwillkommene Entwicklung ist.

Ursprünge von T+1

Die Märkte bewegen sich auf schnellere Abwicklungszeiten zu. Seit dem 28. Mai 2024 werden alle Wertpapiertransaktionen nordamerikanischer Finanzinstitute auf einer „T+1“-Basis abgewickelt. Neben den USA haben auch Indien und China bereits beschlossen, für bestimmte Märkte T+1 einzuführen.

Der europäische Gesetzgeber war sich der internationalen Entwicklungen bewusst, als dieser die CSDR durch die Verordnung (EU) 2023/2845 (CSDR Refit) überarbeitete. Die CSDR Refit hat dabei eine inhaltliche Prüfung bzw. Diskussion auf Ebene der europäischen Aufsichtsbehörden angestoßen, indem die Verordnung die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) verpflichtete 2, der Europäischen Kommission bis zum 17. Januar 2025 einen Bericht über die Kosten und Vorteile einer Verkürzung des Abwicklungszyklus vorzulegen. Die ESMA hat den Kapitalmarkt zur Verkürzung des Abwicklungszyklus konsultiert und im März 2024 ihre Stellungnahme zu den Rückmeldungen veröffentlicht.3

Die Meinungen in den erhaltenen Rückmeldungen ergaben ein gemischtes Stimmungsbild. Die Befragten aus den deutschen Märkten, wie z.B. der Bundesverband deutscher Banken, der Bundesverband der Wertpapierfirmen und der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, nennen erhebliche Hindernisse für die Einführung von T+1. Allgemeiner Konsens ist jedoch, dass ein verkürzter Abwicklungszyklus sich nicht vermeiden lässt. EU-Kommissarin Mairead McGuinness merkte dazu öffentlich an, dass die entscheidende Frage nicht ist, ob die EU zu T+1 übergeht, sondern wann und wie sie es tut.4

Die Entwicklung hin zu T+1 wird bereits dadurch forciert, dass auch die EU-Nachbarn den Übergang zu T+1 in Erwägung ziehen. Im März 2024 veröffentlichte die britische Accelerated Settlement Taskforce einen Bericht, in dem sie zu dem Schluss kam, dass das Vereinigte Königreich bis Ende dieses Jahres einen Zeitplan für den Übergang zu T+1 vor Ende 2027 vorlegen sollte 5. Nach Ankündigung des Vereinigten Königreichs forderte die europäische T+1 Industry Task Force die EU und die Schweiz auf, sich anzugleichen 6.

Die Argumente für T+1

Die Verringerung des Gegenparteirisikos wird als einer der Hauptvorteile von T+1 genannt, da die Abwicklungszeit halbiert werden würde, in der ein Gegenparteiausfall relevant werden würde. Dies wiederum könnte zu einer Verringerung bestimmter Sicherheitenanforderungen führen und entsprechend Kapital freisetzen.

Darüber hinaus könnte die halbierte Abwicklungszeit die operative Widerstandsfähigkeit des Finanzsektors fördern, da die Auswirkungen von Marktstörungen, z.B. Ausfälle großer Infrastrukturen, weniger „offene“ Transaktionen betreffen würden. T+1 ermöglicht es den Inhabern von Wertpapieren zudem, Liquidität schneller zu realisieren, was in Stresssituationen von Vorteil ist.

Ein weiterer Vorteil von T+1 ist die Förderung der Automatisierung und der durchgehenden Datenverarbeitung (Straight Through Processing), was zu einer höheren Abwicklungseffizienz beiträgt. Dort, wo Finanzinstitute sonst vielleicht zögerlich wären, werden sie nun gezwungen, Innovation und Effizienz der Backoffice-Prozesse und der Abwicklungssystemarchitektur zu fördern und zu beschleunigen.

Zudem ist die Harmonisierung der Abwicklungszyklen auf internationaler Ebene nach wie vor ein wichtiger – wenn nicht der wichtigste – Aspekt. Obwohl es in der Vergangenheit auf den internationalen Kapitalmärkten zu einer Abweichung der Abwicklungszyklen gekommen ist (und dies seit dem 28. Mai 2024 wieder der Fall ist), besteht Konsens darüber, dass eine dauerhafte Abweichung vermieden werden sollte. Nicht aufeinander angepasste Abwicklungszyklen zwischen Finanzinstrumenten bzw. Rechtsordnungen könnten das Risiko des Scheiterns von Lieferungen und Abrechnungen (und damit für Bußgelder unter der CSDR) sowie einer Aufspaltung der Liquidität in zwei Pools erhöhen: Wertpapiere, die nach T+1, und solche, die nach T+2 abgewickelt werden.

Die Argumente gegen T+1

Die Verpflichtung zu einer harmonisierten Umstellung von T+2 auf T+1 in der EU könnte erhebliche operative Auswirkungen haben und den Markt negativ beeinflussen, wenn die Umstellung nicht ordnungsgemäß organisiert wird. Die zwei signifikantesten Themen sind zum einen die Kosten und zum anderen die Auswirkungen auf die Wertpapierleihe- und die Devisenmärkte.

Operative Kosten

T+1 birgt ein gewisses operatives Risiko, da es den Zeitdruck bei Nachhandelsprozessen erhöht. Dadurch verringert sich nicht nur die Zeit, die für allgemeine Nachhandelsprozesse zur Verfügung steht, sondern auch die für die Behebung von Fehlern oder Inkongruenzen oder für den Umgang mit Marktvolatilität und Systemausfällen. Die Association for Financial Markets in Europe (AFME) rechnet mit einer ungefähren Verringerung der Bearbeitungszeit von 83 Prozent zwischen dem Handelsabschluss und dem Abwicklungsbeginn7.

Zusätzlich zu den umfangreichen technologischen Anpassungen müssen Finanzinstitute mög-licherweise einen (arbeitsrechtlich verträglichen) längeren Arbeitstag für Mitarbeitende einführen, damit die Backoffice-Prozesse am Handelstag fristgerecht abgeschlossen werden können. Dies kann bedeuten, dass Personal verlagert oder neue Teams in anderen Zeitzonen aufgebaut werden müssen, um längere Arbeitszeiten zu ermöglichen.

Probleme könnten auch in der Finanzmarktinfrastruktur entstehen. Der Bundesverband deutscher Banken weist in seiner Antwort auf das Konsultationspapier der ESMA darauf hin, dass die Han-delszeiten in Europa derzeit in Teilen überhaupt nicht mit einem T+1 Abwicklungszyklus vereinbar sind. In Deutschland haben die Börsen bspw. späte Handelszeiten (bis 22:00 Uhr) und der Beginn der Abwicklungstage auf TARGET2-Securities (T2S) ist bereits der Vorabend. Ferner sind die Abläufe derzeit manuell. Daher sind systemische Änderungen erforderlich, um T+1 zu ermöglichen.

Mit diesen Änderungen wäre ein höheres Maß an Automatisierung bzw. Straight Through Processing erforderlich. Dazu könnte die Vorgabe eines standardisierten elektronischen Formats für Abwicklungsanweisungen und die Verwendung von Matching-Plattformen gehören, mit denen Abwicklungsprobleme frühzeitig erkannt werden können. Die Marktteilnehmer, die auf das Konsul-tationspapier der ESMA antworteten, sind jedoch der Ansicht, dass der notwendige Automatisie-rungsgrad Zeit (und viel Geld und andere Resourcen) erfordern wird. Für große internationale Marktteilnehmer kann die Automatisierung leicht zu erreichen sein; für kleinere inländische Teilnehmer jedoch wird der Aufwand erheblich.

Verfügbarkeit von Wertpapieren und Geld zur Abwicklung der Transaktion

Sowohl Wertpapiere als auch Geld müssen für die Lieferung gegen Zahlung („Delivery versus Payment“) verfügbar sein.

Das heißt, dass T+1 vor allem negative Auswirkungen auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte haben könnte. Dies liegt daran, dass der Zeitrahmen für die rechtzeitige Bereitstellung akzeptabler Sicherheiten und für die Rückgabe verliehener Wertpapiere verkürzt wird. Die Liquidität dürfte sich verringern, wenn Wertpapierverleiher zusätzlich unter Druck geraten, verliehene Wertpapiere rechtzeitig zurückzurufen, um die Abwicklung einer anderen Transaktion zu gewährleisten.

Auch Devisentransaktionen stellen eine Herausforderung dar, wenn weniger liquide Währungen oder Anleger in verschiedenen Zeitzonen an einer Transaktion beteiligt sind. Darüber hinaus könnte ein schnellerer Abwicklungszyklus dazu führen, dass Transaktionen die Fristen für die Einreichung bei Plattformen wie der der CLS Bank, die multilaterales Netting nutzen, um Transaktionen nach dem Grundsatz Zahlung gegen Zahlung („Payment versus Payment“) durchzuführen, nicht einhalten können. Insgesamt erhöhen die Abwicklung auf bilateraler Bruttobasis die Betriebskosten und das Abwicklungsrisiko für die beteiligten Parteien.

In den Antworten auf das Konsultationspapier der ESMA scheint Einigkeit dahingehend zu bestehen, dass die Abwicklungseffizienz im Rahmen der Umstellung auf T+1 durch Zeitdruck bei den Nachhandelsprozessen vorübergehend abnehmen wird. Das genaue Ausmaß dieser Verschlechterung lässt sich jedoch nur schwer prognostizieren. Hinsichtlich der Frage, ob eine langfristige Verringerung der Abwicklungsfehler erreicht werden kann, sind die Meinungen geteilt8.

Warum nicht abwarten, was in den USA passiert?

Einige Marktteilnehmer sind der Ansicht 9, dass die europäischen Behörden die konkreten Erfahrungen von Nicht-EU-Ländern bei der Umsetzung von T+1 berücksichtigen sollten, bevor sie einen kürzeren Abwicklungszyklus vorantreiben. Dieser Ansatz entspricht wohl auch demjenigen der ESMA10, dürfte aber nur bedingt hilfreich sein.

Denn ein direkter Vergleich zwischen den USA und der EU ist aufgrund der unterschiedlichen Marktstrukturen kaum möglich. Im Gegensatz zu den USA sind die europäischen Märkte (mangels Kapitalmarktunion) zersplittert. Sie weisen eine große Anzahl von Zentralverwahrern und zentralen Gegenparteien auf, die in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten tätig sind und von einer Vielzahl nicht harmonisierter, nationaler Wertpapiergesetze reguliert werden. Außerdem sammelt die EU mehr Daten über gescheiterte Abwicklungen als die USA 11. Daher ist es nicht möglich, die zu erwartende Quote von Fehlgeschäften in der EU auf der Grundlage von Vergleichen mit anderen Rechtsordnungen zu prognostizieren.

Dass es einen vorübergehenden, erheblichen Anstieg gescheiterter Abwicklungen geben wird, wird jedoch erwartet und lässt sich wohl auch nicht verhindern. Zum Vergleich: Die Accelerated Settlement Taskforce im Vereinigten Königreich ist ebenfalls der Ansicht, dass es in der Anfangsphase wahrscheinlich dazu kommen wird 12, hält dies jedoch für eine nur kurzfristige Auswirkung.

Und T+0?

Innerhalb der Branche wurde auch die Frage aufgeworfen: Warum bei T+1 aufhören? Technologische Entwicklungen, einschließlich der Distributed-Ledger-Technology (DLT), bedeuten, dass T+0 zunehmend möglich geworden ist. Trotzdem hat die ESMA beschlossen, T+0 vorerst nicht anzustreben 13.

Zunächst ist T+0 ein zweideutiger Begriff, der sich entweder auf die atomare oder die untertägige Abwicklung beziehen kann. Die atomare Abwicklung erfolgt sofort, während sich die untertägige Abwicklung auf das Settlement während oder am Ende des Handelstages bezieht. Entsprechend besteht zwischen diesen beiden Begriffen ein wesentlicher Unterschied.

Zweitens würden sich die genannten Probleme in Bezug auf T+0 noch verschärfen.

Drittens ergeben sich neue operative Umsetzungshürden: T+0 erfordert den Einsatz von Technologien wie DLT, die noch nicht in ausreichendem Umfang auf den Finanzmärkten eingesetzt werden. Die atomare Abwicklung würde den Vorteil des Nettings von Positionen aufheben. Außerdem müssten die Transaktionen vorfinanziert werden, was die Liquidität verringern würde.

T+1 kommt auch in der EU

Es scheint sicher, dass T+1 in der EU trotz einiger Bedenken und einem erheblichem Resourceneinsatz eingeführt wird, nur der Zeitplan ist noch ungewiss. Die ESMA hat klargestellt, dass dem Übergang zu einem kürzeren Abwicklungszyklus in der EU eine öffentliche Konsultation, die Beteiligung relevanter Interessengruppen und ausreichend Zeit für eine effektive Umstellung vorangehen muss.

Die amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde SEC hat in den USA eine Frist von 15 Monaten für den Übergang zu T+1 gesetzt. Das Vereinigte Königreich plant die Einführung zu einem Termin vor Ende 2027, der bis Ende dieses Jahres bestätigt werden soll. Es scheint daher wahrscheinlich, dass auch die EU keine andere Wahl haben wird, als in den nächsten Jahren eine kostspielige, operative Umstellung zu adressieren. Aus Sicht der einzelnen Finanzinstitute hängt es von der bestehenden Innovationsbereitschaft sowie von der Größe und Präsenz auf internationalen Märkten ab, ob die Vorteile die Kosten überwiegen werden.

Detmar Loff

Detmar Loff ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Ashurst LLP in Frankfurt am Main. Er leitet die Praxis Finanzaufsichtsrecht und berät u.a. Banken, Wertpapierfirmen und Fonds in allen Belangen des Aufsichts- und Investmentrechts.

Tobias Bauerfeind

Tobias Bauerfeind, LL.M. (Oxford Brookes) ist Rechtsanwalt und Senior Associate im Finanzaufsichtsrecht bei Ashurst LLP in Frankfurt am Main. Er berät insbesondere zum Bankaufsichtsrecht.

Sophie Skeet ist Senior Associate bei Ashurst LLP in Frankfurt und berät insbesondere Banken, Wertpapierfirmen, Anbieter von Verbraucherfinanzierungen, Zahlungsverkehrs- und E-Geld-Institute sowie Fintechs.