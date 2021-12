Redaktion 05.12.2014 Lesedauer: 1 Minute

Acatis Aktien Global Hendrik Leber: „Billiges Geld treibt die Aktienkurse“

In einem Interview mit „Börsenplatz“ gibt Acatis-Gründer Hendrik Leber einen Rückblick auf das Anlagejahr 2014 und nennt seine Favoriten für die kommenden zwölf Monate. Dabei lässt er keinen Zweifel an seiner Überzeugung, dass es an den Börsen weiter bergauf geht.