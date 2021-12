Redaktion 14.11.2014 Lesedauer: 1 Minute

Acatis Aktien Global UI Hendrik Leber: „Aktien sind alternativlos“

In einem aktuellen Interview mit „Der Aktionär“ unterstreicht Acatis-Gründer Hendrik Leber noch einmal seine Einschätzung, dass es an den Aktienbörsen in den kommenden Jahren allen Krisen zum Trotz deutlich nach oben gehen wird.