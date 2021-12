Redaktion 16.10.2015 Lesedauer: 1 Minute

Acatis Aktien Global UI Hendrik Leber: „Den Amerikanern geht es schlechter als den Europäern“

In einem Gespräch mit Rhein-Main-TV-Moderator Mick Knauff und Baader-Bank-Marktstratege Robert Halver diskutiert Acatis-Gründer Henrik Leber aktuelle Trends an den Börsen und bekräftigt dabei noch einmal, warum er derzeit lieber in Europa Aktien kauft als in den USA.