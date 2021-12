Ulrike Dimitz 03.12.2014 Lesedauer: 1 Minute

Acatis Gané Value Event Fonds UI Uwe Rathausky und Henrik Muhle setzen auf Warren Buffett

McDonalds, IBM und Coca-Cola laufen nicht gut. Dafür glauben die Berater des Acatis Gané Value Event Fonds an Warren Buffett - und an Europa. Was sich im Portfolio des Mischfonds sonst noch geändert hat.