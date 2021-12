Redaktion 21.05.2015 Lesedauer: 1 Minute

Acatis Gané Value Event Henrik Muhle: „Die Party an den Rentenmärkten ist vorbei“

In einem Gespräch mit Institutional Money.com skizziert Gané-Gründer Henrik Muhle aktuelle Veränderungen in seinem Portfolio. So hat er mit Partner Uwe Rathausky bei zahlreichen Rentenpapieren Gewinne mitgenommen und meidet längere Laufzeiten. Auch bei einigen Aktien wird er zunehmend vorsichtiger.