Acatis und Gané: Wie sich die Fonds der Ex-Partner schlagen

Dass sie die Fondsberatung für den 7,8 Milliarden Euro schweren Mischfonds Acatis Value Event abgeben sollen, will das Aschaffenburger Gané-Erfolgsduo Uwe Rathausky und Henrik Muhle laut eigener Aussage aus der Presse erfahren haben. Acatis aus Frankfurt begründete das Ende der Partnerschaft mit dem kurz zuvor aufgelegten Mischfonds von Rathausky und Muhle , für den das Duo nicht Acatis als Verwaltungsgesellschaft gewählt hatte.

Ohnehin: Die Gané-Manager bezeichneten den Trennungsgrund als „vorgeschoben“, sie hätten ihren neu gestarteten Gané Global Balanced als Mischfonds mit defensivem Fokus und „völlig anderem Risikoprofil“ platziert. Nach der Trennung passten sie die Strategie allerdings inhaltlich wie namentlich an den 2008 aufgelegten Acatis-Klassiker an (siehe auch T-Shirt-Posse weiter unten).

Gané vs. Acatis: Zu- und Abflüsse

Schaut man sich ein Jahr später die Zuflüsse an, so dürfte das Gané-Konzept aufgegangen sein: Der kurze Zeit später in Gané Value Event umbenannte Fonds sammelte dem Analysehaus Morningstar zufolge bis Ende Dezember 854 Millionen Euro ein. Ein guter Teil davon dürfte wohl von Anlegern stemmen, die ihr Geld vom Acatis-Original in die neue Strategie von Rathausky und Muhle umschichteten.

Und Acatis? Insgesamt verlor der Acatis Value Event im Jahr 2024 1,75 Milliarden Euro – und gehört damit zu den Fonds deutscher Asset Manager mit den höchsten Abflüssen im vergangenen Jahr.

Acatis-Gründer Hendrik Leber hatte sich wenige Monate nach dem Bruch von dem Ausmaß überrascht gezeigt: „Ich dachte, die Anleger würden bleiben, weil sich am Investmentprozess ja nichts geändert hat. Aber im Insti-Bereich ist ein Beraterwechsel eben doch ein rotes Lämpchen. Das haben wir unterschätzt.“

Im Retail-Segment seien Anleger dagegen geblieben – „sicher auch, weil der Fonds gut performt“, so Leber im Interview mit DAS INVESTMENT.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Die Performance im Vergleich

Morningstar-Analystin Natalia Wolfstetter sieht den neu aufgelegten Gané-Fonds nicht nur bei den Zuflüssen im Vorteil: „Performanceseitig hatte Gané seit der Trennung bis Ende 2024 die Nase vorne.“

Nach aktuellem Stand liegen die Strategien allerdings dicht beieinander. So kommt der Acatis-Fonds auf Jahressicht auf eine Wertentwicklung von knapp 9,3 Prozent. Die Gané-Strategie liegt im selben Zeitraum bei 10,4 Prozent. Im laufenden Jahr steht bei Acatis ein Plus von 2,7 Prozent, bei Gané sind es knapp 1,8 Prozent.

Acatis hatte nach der Trennung versprochen, die bewährte Strategie fortführen zu wollen: „Wir fühlen uns mit dem aktuellen Portfolio und der Aktienquote sehr wohl. Wir werden den Fonds kontinuierlich und mit ruhiger Hand weiterführen, so wie es die Anleger von uns gewohnt sind“, sagte Fondsmanager Hesche im Februar 2024.

Fondsvergleich Acatis Value Event Fonds A Gané Value Event Fund - D ISIN DE000A0X7541 DE000A3ERNQ7 Fondsmanager Johannes Hesche Uwe Rathausky, Henrik Muhle Volumen in Mio. Euro (Stand: 11.2.2025) 6.657 988 Auflegungsdatum 15.12.2008 27.12.2023 Laufende Kosten 1,9 Prozent 1,8 Prozent Performance (1 Jahr) 9,3 Prozent 10,4 Prozent Volatilität (3 Jahre/ seit Auflage) 9,9 Prozent 7,0 Prozent Volatilität (1 Jahr) 5,2 Prozent 7,1 Prozent Asset Allokation Aktien 49,8 Prozent, Renten 33,3 Prozent, Festgelder 14 Prozent Aktien 66,8 Prozent, Renten 27,5 Prozent, Bankguthaben 6,6 Prozent Währungsallokation (Top 3) US-Dollar 44,8 Prozent, Euro 43,4 Prozent, Schweizer Franken 8,2 Prozent US-Dollar 46,6 Prozent, Euro 36,9 Prozent, Schweizer Franken 9,5 Prozent

Hinweis: Die Daten stammen aus den aktuellen Factsheets jeweils vom 10.2.2025.

Muhle: „Gané repliziert den Prozess, nicht das Portfolio“

Auch die Gané-Manager wollen an ihrer Ursprungsstrategie festhalten. Selbst wenn viele Portfoliowerte übereinstimmten, seien die Fonds aber nicht deckungsgleich, sagte Henrik Muhle ein halbes Jahr nach dem Bruch: „Gané repliziert den Prozess, nicht das Portfolio.“

Mit der Zeit dürften sich stärkere Unterschiede zwischen den Fonds zeigen, so die Prognose von Muhle. Aktuell gibt es unter den zehn Top-Positionen beider Fonds mit Berkshire Hathaway, Alphabet, Munich Re und Prosus vier Überschneidungen.

Der Fall dürfte auch noch ein juristisches Nachspiel haben. Muhle und Rathausky hatten im Juni vergangenen Jahres rechtliche Schritte eingeleitet. Sie seien „aus dem partnerschaftlich geführten Fonds vertragswidrig herausgedrängt“ worden, so die Begründung des Gané-Duos. Ob die Gerichte dieser Auffassung folgen, wird sich zeigen.

T-Shirt-Posse in Mannheim

Bis dahin ist man um Deutungshoheit bemüht. In Mannheim präsentierte sich das Gané-Team mit selbstgestalteten T-Shirts. Der Aufdruck war eine Breitseite gegen den einstigen Partner, der nur wenige Stände weiter saß: „Gané Value Event Fund“ prangte auf dem weißen Stoff, davor sechs leere, durchgestrichene Kästchen. Eine Anspielung an den einstigen Namen des Fonds aus besseren Zeiten. Eine Aktion, die nicht bei allen gut ankam: „Peinlich“ – so nannte es ein Branchenveteran hinter vorgehaltener Hand.

Trotz T-Shirt-Posse: Ein Jahr nach der Trennung geben sich Muhle und Rathausky positiv: „Wir erfuhren einen überwältigenden Zuspruch unserer Investoren“, so Rathausky auf Anfrage von DAS INVESTMENT. „Trotz der sehr herausfordernden Umstellungsphase konnten wir das Jahr 2024 mit einem Plus von 10,9 Prozent abschließen und an unsere langjährige Erfolgsgeschichte nahtlos anknüpfen.“

43 Kilometer weiter, in Frankfurt, reagierte auch Acatis auf die Anfrage von DAS INVESTMENT: „Der Fonds hat das gebracht, was er bringen sollte: eine Rendite von rund zehn Prozent im Jahr 2024 bei einer sehr niedrigen Volatilität“, lässt sich Johannes Hesche zitieren.

Und weiter: „Die Sharpe-Ratio lag von Ende Januar 2024 bis Ende Januar 2025 bei 1,1. Ein schönes Ergebnis für unsere Anleger, wie ich finde. Das ist auch, was uns von Kunden in den jüngsten Gesprächen als Feedback zurückgegeben wurde.“

Hinweis: In einer ersten Version des Artikels hieß es, Acatis habe die Anfrage unbeantwortet gelassen. Das Zitat von Johannes Hesche wurde nachgereicht und von uns ergänzt.