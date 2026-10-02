Hendrik Leber : Die Künstliche Intelligenz wird bleiben, an Bedeutung gewinnen und die Welt verändern. Die Investments in KI müssen sich deswegen aber nicht unbedingt rechnen.

DAS INVESTMENT: Herr Leber, in Ihrem Vortrag auf der Roadshow „Turbulente Zeiten – spannende Werte: Strategien für das Depot von morgen“ haben Sie Space X von Elon Musk als „Abzocke“ bezeichnet. Geht es hier um eine stark überbewertete Einzelaktie oder spiegelt diese Aussage Ihre Meinung zu KI-Investments allgemein wider?

Warum nicht?

Leber: Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder erlebt. Bei der Innovation der Eisenbahn zum Beispiel könnte man es rückblickend bereuen, nicht frühzeitig investiert zu haben. Doch die Anleger, die es taten, sind deshalb nicht zwangsläufig reich geworden. Das Gleiche gilt für KI. Ich glaube, einige Menschen haben hier zu viel investiert, aber zu wenig verstanden.

Laetitia-Zarah Gerbes: Vor allem haben sie zu teuer investiert. Es gibt derzeit Engpässe – etwa bei HBM-Speicherchips, deren Preise stark gestiegen sind, oder bei Nvidias Grafikkarten, die sehr gefragt, aber nicht ausreichend verfügbar sind. Solche Preisspitzen machen den Aufbau der Rechenzentren teurer. Für die Unternehmen, die diese Infrastruktur selbst bauen, muss sich das nicht unbedingt finanziell lohnen.

Leber: Genau wie bei der Eisenbahn: In Omaha gibt es zwei Bahnhöfe, weil zwei Bahnlinien parallel jeweils einen Bahnhof gebaut haben. Am Ende brauchte man nur einen, der andere kann seine Investition abschreiben. Genau das sehen wir bei KI auch. Ein paar Firmen werden überleben, andere werden kaputtgehen – aber die KI wird bleiben.

Also rechnen Sie mit einer großen Konsolidierung. Wer geht denn da als Gewinner hervor?

Gerbes: Am ehesten wohl die großen Hyperscaler, die das über andere Geschäftsmodelle besser abfedern können.

Leber: Oder diejenigen Unternehmen, die es dem Kunden besser in Rechnung stellen können. Monetarisierung ist ein wichtiges Thema. Bisher liegen die Beträge für KI-Premiumdienste ja bei 20 Euro bis maximal 200 Euro im Monat. Aber wahrscheinlich kostet so ein 200-Dollar-Modell zehnmal so viel in der Herstellung. Würde man die echten Kosten verrechnen, würden viele Leute sagen: ‚So viel KI will ich jetzt auch nicht‘.

“ Wir sind die Einzigen, die in Bitcoin investieren. Hendrik Leber Acatis-Gründer

Bei der Recherche kann die KI allerdings sehr nützlich sein. So hat meine KI-Recherche ergeben, dass Acatis viel stärker in Bitcoin gewichtet ist als der Markt oder vergleichbare Fonds.

Leber: Wir sind die Einzigen, die in Bitcoin investieren: Ich kenne keinen anderen Fonds, der Bitcoin als Long-Position hält. Wir haben das seit etwa 2016 im Portfolio: drei ETCs auf Bitcoin, einen auf Ethereum und inzwischen auch wieder Coinbase. In Summe sind wir damit bei knapp über 7 Prozent.

Und sind Sie zufrieden mit der Wertentwicklung?

Leber: Ja, die Kryptowährung ist kräftig gestiegen. Und angesichts all der Sorgen um die Finanzsysteme – Kredite, Dollar, Zinsen –, ist der Bitcoin eine sichere Sache. Die Menge bleibt bei 21 Millionen Einheiten fixiert, es gibt also keine Inflation. Logischerweise müsste der Bitcoin-Kurs deshalb stärker steigen. So rechnet Wisdomtree in seiner jüngsten Studie bis 2030 mit einer Spanne von 300.000 bis 500.000 Dollar, wenn es wirklich mal Stress im Finanzsystem gibt.

Widerspricht Bitcoin nicht dem Value-Ansatz?

Leber: Nein, denn es ist ein knappes Gut mit hohem Nutzen.

In einem „Manager-Magazin“-Interview erzählen Sie von einem Telefonat mit DJE, bei dem es um eine mögliche Zusammenarbeit im Fondsbereich ging. Es ist aber nichts daraus geworden. Gäbe es derzeit eine Fonds-Boutique auf dem deutschen Markt, mit der Sie sich eine Kooperation gut vorstellen könnten?

Leber: Solche Gespräche führen wir regelmäßig. Etwa jedes halbe Jahr kommt jemand vorbei und fragt, ob man nicht zusammenkommen könnte. Allerdings haben wir selbst eine breite Produktpalette. Die Herausforderung ist ja nicht unbedingt, einen neuen interessanten Fonds zu produzieren, sondern ihn zu vertreiben. Die Aufmerksamkeit des Vertriebs muss sich auf zwei, drei Produkte konzentrieren, die für einen Investor geeignet sind. Mit einem weiteren ähnlichen Fonds, der sich an die gleichen Kunden richtet, würden wir zwar wachsen, aber keine neuen Kunden hinzugewinnen. Sollten wir aber einen Anbieter mit komplett neuartigen Konzepten finden, würden wir durchaus über eine Zusammenarbeit nachdenken.

Haben Sie da jemanden bestimmten im Sinn?

Leber: Interessante Angebote gibt es immer wieder. Es ist immer eine Frage des Preises: Lohnt sich das, und können wir es nicht auch selbst aus eigenen Mitteln besser machen? Es wird jetzt in Kürze wohl einen Fall geben, bei dem wir eine ganz kleine Boutique dazunehmen.

Welche?

Leber: Den Namen kann ich jetzt noch nicht nennen. Es geht aber, wie bei uns auch, um den konservativen Value-Ansatz. Das ist genau unsere DNA, und wir denken, dieser Anbieter passt gut zu uns. Er könnte uns ergänzen und uns personell etwas breiter aufstellen.

“ Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in Lugano Spezialfonds für Hedgefonds auflegen. Hendrik Leber Acatis-Gründer

Und können Sie sich auch einen Vorstoß abseits des Value-Investings vorstellen?

Leber: Unsere Einheit in Lugano wird wahrscheinlich als Nächstes etwas Interessantes herausbringen. Sie erstellt eigene Portfolios, arbeitet dabei eher quantitativ und setzt KI ein. Die Produkte laufen ziemlich gut, es wird gerade eine schweizerische Lizenz beantragt. Ich kann mir gut vorstellen – das ist aber momentan noch reine Fantasie – dass wir dort Spezialfonds für Hedgefonds auflegen. Das ist ein hochinteressanter Markt, da könnten durchaus größere Beträge fließen. Ein ähnliches Produkt haben wir übrigens auch in der Acatis-Palette: das Acatis AI BFN-Zertifikat. BFN steht für Bayesian Flow Network – das sind die KI-Netzwerke, die als Nächstes zum Einsatz kommen. Da schichten wir vierteljährlich um und haben einen Hebel von 130 Prozent. In zwei Jahren haben wir damit rund 40 Prozent Plus gemacht.

Sie haben Acatis 1994 gegründet und leiten es nun seit mehr als drei Jahrzehnten. Falls Sie irgendwann aufhören möchten: Wie sieht die Nachfolgelösung bei Acatis aus?

Leber: Wir haben ein gutes, vielseitiges Team. Würde ich morgen tot umfallen – was im Hamburger Verkehr ja jederzeit passieren kann –, glaube ich, dass sich die Lücke ganz schnell schließen würde. Thorsten Schrieber wäre der Nachfolger in der Geschäftsführung. Im Investmentteam gibt es ebenfalls fähige Fondsmanager, wie zum Beispiel Frau Gerbes, die den Acatis Datini Valueflex Fonds managt. Ich glaube aber, dass sie sich auch im Acatis Aktien Global Fonds ganz wohlfühlen würde.

Dann bleibt zu hoffen, dass diese Nachfolgefrage noch lange graue Theorie bleibt. Eine andere Frage: Ist klassisches Value Investing angesichts des KI-Booms und anderer Trends überhaupt noch zeitgemäß?

Gerbes: In den letzten Jahren waren nur die „Magnificent Seven“ – also die sieben größten Technologieunternehmen – in den großen Indizes dominant. Mittlerweile entwickeln sich aber auch mehr Unternehmen außerhalb dieser Gruppe gut. Das ist gerade für Stockpicker beziehungsweise Value-Investoren eine gute Zeit, um langfristig hohe Renditen zu erzielen.

Leber: Generell gilt: Niemand kann dauerhaft über Wasser laufen. Nach einer solchen Hype-Phase kommt immer wieder ein Rücksetzer, bei dem sich Value erneut als stabil erweist. Gerade Momentum-Investoren erleben eine steile Kurve nach oben, sacken dann aber normalerweise dramatisch ab und erholen sich später wieder – das lässt sich historisch sehr gut belegen. Die Schwerkraft ist eben nicht außer Kraft gesetzt, und Schwerkraft bedeutet für mich Value: Hier zählen die Realitäten, nicht die Hoffnung oder das Momentum.

Gibt es also derzeit gute, aber unterbewertete Unternehmen auf dem Markt?

Leber: Ja, es gibt wieder Kaufgelegenheiten, die richtig Freude bereiten. Im Acatis Aktien Global Fonds haben wir zum Beispiel gerade Charter Communications gekauft, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von fünf – ein Unternehmen ohne langfristige Überlebenschancen, das aber bis dahin eigene Aktien zurückkauft und zwischenzeitlich noch für eine gute Kursentwicklung sorgen kann. Weitere Titel, die in dieses Muster passen, sind Kraft Heinz, General Mills und Paypal.

Und Software-Unternehmen?

Gerbes: Das ist auch ein höchst spannender Bereich. Früher waren Softwareunternehmen quasi „Everyone’s Darling“, mit sehr hohen operativen Margen, sehr hohem freien Cashflow und wenig kapitalintensiv. Die wurden jetzt einfach vom Markt komplett abgestraft, und zwar durch die Bank hinweg, nicht nur einzelne mit schwächeren Geschäftsmodellen, sondern alle. Da kann man sich natürlich selektiv die stärkeren Unternehmen heraussuchen, die sich langfristig mit KI gut positionieren und ihr Geschäft durch KI noch weiter ausbauen.

Nun geht der Trend momentan sehr stark in Richtung ETF. Wie bringt man Anlegern die Vorteile aktiver Fonds nahe?

Leber: Das lässt sich an zwei Aspekten festmachen: Zum einen an der Frage Index oder aktiv – dabei geht es um den Inhalt, und inhaltlich ist es letztlich egal, ob das über einen ETF verpackt wird oder anders. Zum anderen an der Art des Vertriebs. Ein ETF ist etwas für Schnellentscheider – also für Leute, die keinen einzigen Tag warten wollen, bis ihre Order ausgeführt ist. Die wollen das Produkt sofort haben.

Gerbes: Und sofort die Kurse sehen.

Leber: Und am liebsten stündlich prüfen, ob sich schon etwas bewegt hat. Das ist eine ganz andere Anlegerkategorie, als wir sie normalerweise bei den Älteren erleben. Und darauf müssen wir uns einstellen, um auch diese „Jetzt-Generation“ zu bedienen. Deshalb legen wir einen ETF auf, der inhaltlich aktiv gemanagt, aber jederzeit handelbar ist. Daran führt aus meiner Sicht kein Weg vorbei – auch wenn die Margen dabei deutlich geringer ausfallen.

Meinen Sie damit den Altersvorsorge-ETF?

Leber: Das ist der erste, es folgen weitere. Bei einem davon werden Sie übrigens auch Frau Gerbes wiedersehen. Die bestehenden Vertriebswege bedienen weiterhin die ältere Kundschaft – also Kunden wie mich –, die bei größeren Summen auf persönliche Beratung Wert legt. Diese Beratung kostet aber Geld, und ein ETF deckt das nicht ab. Wer Beratung will, kommt an teureren Produkten nicht vorbei. Für die junge Generation dagegen, die glaubt, selbst entscheiden zu können, brauchen wir ein anderes Format.

“ Positiv überrascht haben uns vor allem Telix Pharmaceuticals und Twist Bioscience. Laetitia-Zarah Gerbe Acatis-Fondsmanagerin

Welcher Sektor oder welche Aktie hat Sie zuletzt sehr positiv überrascht, und welche hat Sie am meisten enttäuscht?

Leber: Beginnen wir mit der Enttäuschung: Carbios – ein Unternehmen, das sich dem Recycling von PET-Flaschen und Kleidung widmet und in das wir vor Jahren investiert haben. Wir haben das Unternehmen besucht und uns die Technik vor Ort angesehen, doch die Fabrik wird einfach nicht fertig. Es fehlt das Geld, es geht nicht voran, und der Kurs fällt und fällt. Das Management wurde ausgetauscht, dann noch einmal. Dabei dachte ich, genau diese Technologie bräuchten wir, um Plastik aus der Umwelt zu holen – doch das passiert einfach nicht. Das ist wohl eine der größten Enttäuschungen.

Gerbes: Bei der Kursentwicklung enttäuscht derzeit auch Zoetis – einst Marktführer und Marktliebling, ein Qualitätsunternehmen im Bereich Tiergesundheit, das Medikamente für Tiere entwickelt. Der Kurs hat sich schlecht entwickelt, aufgrund einer Konjunktur bedingten schwächeren Nachfrage, aber auch weil einige Medikamente mehr Nebenwirkungen zeigten, als erwartet, und sich die Konkurrenz verstärkt hat. Es ist schade zu sehen, wie deutlich das abgestraft wurde. Sobald sich der Frust am Markt gelegt hat, könnte sich aber durchaus ein zweiter Blick lohnen.

Leber: Oder nehmen wir Novo Nordisk als weiteres Beispiel – ebenfalls ein Kurseinbruch, ohne dass sich am Unternehmen selbst viel verändert hätte. Das Geschäft läuft gut, die Zahlen entwickeln sich relativ gleichmäßig nach oben, und dennoch ist der Kurs um 75 Prozent gefallen.

Gerbes: Das lag auch am Marktanteilsverlust gegenüber dem Konkurrenten Eli Lilly, der mit seinem eigenen Abnehmpräparat zunehmend Marktanteile gewinnt.

Leber: Klar, aber die objektiven Zahlen sind deshalb nicht schlechter geworden.

Gerbes: Der Markt für Abnehmspritzen ist riesig. Es geht mittlerweile vor allem um die Bepreisung der Abnehmspritzen und die erzielten Gewinne, und genau das war auch eine große Enttäuschung im Markt. Positiv überrascht haben uns dagegen vor allem Telix Pharmaceuticals und Twist Bioscience: Beide haben sich hervorragend entwickelt, und Twist Bioscience besonders, mit einer Performance von rund 500 Prozent seit Jahresbeginn. Diese Position halten wir bereits seit mehreren Jahren im Acatis Datini Valueflex Fonds. Da hat sich das Warten gelohnt – Geduld zahlt sich als Investor oft aus. Und jetzt kam der Durchbruch: Viele Investoren suchen wieder abseits der KI nach Investitionsmöglichkeiten und erkennen, welch riesiges Potenzial gerade im Gesundheitssektor steckt.

Sehen Sie diesen Sektor also jetzt auch im Aufschwung?

Leber: Ja, definitiv, langfristig gesehen. Die drei Top-Titel im August waren übrigens allesamt aus dem Gesundheitssektor.

Gerbes: Den Sektor wollte lange niemand mehr, weil nach Corona viel Frust herrschte – es war zu viel Lagerbestand aufgebaut worden und Zinserhöhungen die Investitionslaune belasteten. Doch der säkulare Trend bleibt intakt, und durch neue Technologien kommen nun schneller und in größerer Zahl neue Pharmazeutika auf den Markt – insbesondere Biologika, die deutlich teurer sind als bisherige Standardtherapien, etwa auch in der Krebsbehandlung. Durch sie könnten wir in der Lage sein, Krankheiten und bestimmte Krebsarten zu heilen, die zuvor noch als unheilbar galten. Und das sind milliardenschwere Blockbuster-Märkte, die jetzt erobert werden können – von den besten Unternehmen, die wir identifizieren wollen und die sich für uns stark rentieren könnten.

Nun kommen wir zu einem weiteren sehr aktuellen Thema, dem Altersvorsorgedepot und Ihrer Seite www.altersvorsorgedepot.de. Stefan Riße hatte im Interview mit DAS INVESTMENT angedeutet, dass der Name ursprünglich von Ihnen stammt. Wie kam es dazu?

Leber: Ja, die Präsentation, auf die Herr Riße da anspielt, hielt ich vor einem Arbeitskreis in Berlin – mit Friedrich Merz direkt zu meiner Rechten. Er fand das damals ganz gut. Unter den Zuhörern war auch ein FDP-Mitglied aus unserem Kundenkreis, der sagte: „Das bringe ich ins Wahlprogramm der FDP ein“. Irgendwann landete die Idee dann bei Christian Lindner im Bundesfinanzministerium. Die jetzige Fassung finde ich übrigens deutlich besser als die von vor einem Jahr, die die FDP vorgelegt hatte. Neu erfunden habe ich damit allerdings nichts. Ich habe lediglich aufgeschrieben, was man ohnehin weiß und was in anderen Ländern bereits gut funktioniert – Steuerbefreiung, Schutz vor dem staatlichen Zugriff, Bindung bis zur Rente. Das kennt man auch von den amerikanischen IRA-Konten. Ich wollte dieses Prinzip einmal in eine für Deutschland geeignete Form bringen.