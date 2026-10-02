„Wir werden in Kürze eine kleine Boutique dazunehmen“
DAS INVESTMENT: Herr Leber, in Ihrem Vortrag auf der Roadshow „Turbulente Zeiten – spannende Werte: Strategien für das Depot von morgen“ haben Sie Space X von Elon Musk als „Abzocke“ bezeichnet. Geht es hier um eine stark überbewertete Einzelaktie oder spiegelt diese Aussage Ihre Meinung zu KI-Investments allgemein wider?
Hendrik Leber: Die Künstliche Intelligenz wird bleiben, an Bedeutung gewinnen und die Welt verändern. Die Investments in KI müssen sich deswegen aber nicht unbedingt rechnen.