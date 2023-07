Acatis-KI-Experten-Duo im Gespräch „Bei Research und Titelwahl startet KI eine Revolution“

DAS INVESTMENT: Welche Vorteile genießen Anleger, wenn sie auf eine von Computern umgesetzte Fondsstrategie setzen?



Kevin Endler: Die Gesamtstrategie wird bei uns ja vom Menschen festgelegt, das heißt, wir geben vor, ausschließlich in Aktien zu investieren, immer 100 Prozent investiert zu sein und nur entwickelte Märkte anzuschauen. Das Computerprogram ist dann allerdings das Herzstück des Prozesses und verantwortlich für die Auswahl der Unternehmen. Und dabei hat die Künstliche Intelligenz einfach viele Vorteile: Welcher Mensch kann sich 4.000 Firmen auf einmal anschauen und alle anhand dutzender Kennzahlen im Zeitverlauf vergleichen? Nichtlineare Zusammenhänge können Menschen zudem mit dem bloßen Auge nicht erkennen.

Unser Computerprogramm hat die Anlagestrategie selbst gelernt und führt sie erfolgreich aus; emotionslos, effizient und effektiv . Mit einer fast vollkommen eigenständigen Titelwahl, die entsprechende Kennziffer Active Share für das aktive Management liegt bei nahezu 100. Investoren bekommen mit unserer KI somit eine echte Diversifikation gegenüber anderen Anlagestrategien. Der Active Share eines Fonds gibt den prozentualen Anteil seiner Bestände an, die sich vom Referenzindex unterscheiden, und ist ein Indikator für den Grad des aktiven Managements und das Potenzial für eine Outperformance.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Was kann KI denn mehr leisten als quantitative Fondsstrategien?

Eric Endreß: Im Gegensatz zu einer klassischen quantitativen Fondsstrategie lernt die KI die Anlagestrategie von selbst wie ein Schüler, sie wird nicht vom Menschen programmiert. In einer klassischen Quant-Strategie kann der Fondsmanager also nur Erkenntnisse einfließen lassen, die er selbst schon herausgefunden hat. In der KI soll die Maschine selbständig nach Lösungswegen suchen. Dabei bekommt sie von uns Lehrern Feedback, ob sie die zu erlernende Aufgabe gut absolviert hat oder nicht. Wenn nicht, heißt es wieder, zurück auf die Schulbank. Ansonsten lernt der Schüler kontinuierlich weiter und wird eventuell irgendwann zum Professor, der dem Lehrer etwas beibringen kann.

Sie nennen das Beispiel der Earnings Calls. Wie genau werden diese analysiert und wie fließt das Ergebnis in die Titelwahl?

Endreß: Earnings Calls sind die üblicherweise quartalsweisen Präsentationen der Unternehmensergebnisse, in deren Anschluss Analysten und Investoren Fragen stellen können, die das Management dann spontan beantworten muss. Wir nutzen ein artverwandtes Modell zu Chat GPT, das die Fragen der Analysten und die Antworten der Manager getrennt auf ihre Stimmung/Wortwahl hin untersucht. Dieses Stimmungsbild fließt dann mit in die Analyse unseres KI-Modells ein, um die aussichtsreichsten Firmen in jedem Sektor zu finden.

Wir haben bisher alle Entscheidungen genauso umgesetzt, wie die KI sie uns vorgeschlagen hat.

Wann greift aktuell noch das Fondsmanagement ein?

Endler: Der Mensch entwickelt den gesamten Investitionsprozess, bestimmt die Modelle und trainiert diese. Am Ende schlagen die Computer-Algorithmen Kandidaten vor. An dieser Stelle besteht die Möglichkeit einzugreifen. Dies haben wir allerdings noch nie getan. Nach bestimmten Plausibilitätschecks gibt es eine Investment-Freigabe mit anschließender Investition durch den Menschen.

Haben Sie Beispiele für KI-Entscheidungen, die für Sie überraschend waren? Und haben Sie diese umgesetzt oder gestoppt?

Endler: Ein wenig erstaunt waren wir anfangs, dass vermehrt kleinere, unbekannte Unternehmen von der KI entdeckt werden. Die klassischen Everybody’s Darlings wie Microsoft, Alphabet und Apple haben wir noch nicht im Portfolio gehabt. Die KI schlägt in jeder halbjährlichen Umschichtung auf den ersten Blick exotisch erscheinende Unternehmen vor, die bei einem näheren Blick schöne Value-Charakteristika aufweisen.

Endreß: Aktuell ist der Fonds zum Beispiel in World Wrestling Entertainment, kurz WWE, investiert – das führende Wrestling-Veranstaltungsunternehmen der Welt. Schaut man sich die Anzahl der Events an und wie das Unternehmen Jahr für Jahr die durchschnittlichen Ticketpreise erhöht, kann man sehr klar eine starke Marktstellung und eine Preissetzungsmacht feststellen. Beim jüngsten Event Wrestle Mania 39 haben sich knapp 162.000 Fans über zwei Tage im Sofi Stadium von Los Angelos versammelt, um sich Wrestling anzuschauen. Können Sie sich das vorstellen? Wir haben bisher übrigens alle Entscheidungen genauso umgesetzt, wie die KI sie uns vorgeschlagen hat.

Das von uns entgegengebrachte Vertrauen hat die KI in den letzten knapp vier Jahren mit einer Outperformance von rund 16 Prozent gegenüber der Benchmark, dem MSCI World Net Total Return, mehr als zurückgezahlt.

Sie sprechen angesichts Ihres Value-Ansatzes von einem „künstlichen Warren Buffett“. Geben Sie Value-Kriterien vor oder lernt die Software diese im Alleingang?

Endreß: Der Mensch gibt nur die Daten, mit denen die Künstliche Intelligenz lernt, und das Ziel vor, das die Künstliche Intelligenz erreichen soll. Anlagestrategie und den -stil lernt sie dann selbst. Da unsere Daten ausschließlich aus firmenspezifischen Unternehmensinformationen bestehen, ist eine Value-Ausrichtung nicht ganz verwunderlich.

Welche Vorteile kann künstliche Intelligenz Anlegern und Asset Managern künftig noch bringen?

Endler: Zunächst einmal wollen wir unsere sehr guten Ergebnisse der letzten 4 Jahre weiter bestätigen. Bei Acatis werden unsere KI-Tools auch immer öfter unterstützend für unsere menschlichen Portfoliomanager genutzt, um beispielsweise interessante Investments zu finden. Viele Research-Aufgaben können schneller und damit effizienter sowie in besserer Qualität umgesetzt werden. Beispielsweise können Sie einer KI einen Geschäftsbericht einer Firma bereitstellen und konkrete Fragen zu dem Dokument stellen. In der Informationsbeschaffung gibt es somit eine regelrechte Revolution.

Welche weiteren Funktionen und KI-Tools haben Sie in der Pipeline?

Endreß: Neue KI-Tools spielen momentan nicht die entscheidende Rolle. Hauptsächlich arbeiten wir an unseren Daten und wie wir es der KI ermöglichen können, ein möglichst umfangreiches Bild einer Firma zu bekommen. Geleitet von unseren Value-Prinzipien soll die KI ein Unternehmen möglichst gut verstehen lernen, das Management einschätzen und das Zahlenwerk der Firma analysieren können. Neu eingeführt haben wir eine KI-Analyse, die sich anschaut, wie ausweichend das Management auf Fragen von Analysten in Earnings Calls antwortet. Recht allgemein kann man sagen, dass ausweichende Antworten kein gutes Zeichen sind.

Und sind bereits weitere Fonds in Arbeit?

Endler: Aktuell sind keine weiteren Fonds geplant. Wir haben allerdings noch einen weiteren reinen AI-Fonds, der in US-amerikanische und kanadische Firmen investiert. Auch werden die Ergebnisse der KI in einem weiteren Fonds als Filterkriterium genutzt. So wie klassische Value-Investoren zum Beispiel nach Kurs-Buchwert-Verhältnis filtern, um eine Ideenliste zu erzeugen, wird auch ein KI-Score als Filterkriterium benutzt, bevor der Mensch letztendlich eine aktive Entscheidung trifft. Diese Kombination von Mensch und Maschine ist ebenfalls spannend.

Über die Interviewten:

Kevin Endler ist Leiter des quantitativen Portfoliomanagements bei Acatis. Erndler betreibt Forschung und Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Er studierte Mathematik an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Bevor Endler 2013 zu Acatis kam, war er als Senior Consultant für Tecis Finanzdienstleistungen tätig.



Eric Endreß ist für den Bereich Künstliche Intelligenz bei Acatis zuständig. Endreß studierte Theoretische Physik an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz und mit anschließender Promotion an der Universidad Autónoma de Madrid. Bevor er 2017 zu Acatis kam, war er Wissenschaftler an der Pontificia Universidad Católica del Perú, wo er unter anderem an Forschungsprojekten am Cern und am Fermilab beteiligt war.