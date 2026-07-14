Neuer Mit-Chef, erster ETF, frisches Personal: Die Herbst-Roadshow zeigt, wie Thorsten Schrieber, Hendrik Leber und Co. die Fondsboutique Acatis neu ausrichten wollen.

Auf der Einladungskarte klopft ein Buntspecht an einen Baumstamm. Das Motiv, mit dem die Frankfurter Fondsboutique Acatis zu ihrer Vortragsreihe im Herbst bittet, passt zum Anlass: Auch Acatis klopft im September vernehmlich an – bei Vermittlern, Vermögensverwaltern und institutionellen Anlegern in zehn Städten.



Vom 7. bis 18. September 2026 tourt der Value-Manager unter dem Motto „Turbulente Zeiten - spannende Werte: Strategien für das Depot von morgen“ von Köln über Wien und Zürich bis München. Solche Roadshows gehören zur Routine im Fondsvertrieb. Diese hier hat allerdings eine Besonderheit: Sie ist die erste große Vertriebsbühne unter dem neuen Sprecher der Geschäftsführung Thorsten Schrieber.

Das Programm: Altersvorsorge zuerst

Den Auftakt macht an jedem Standort Stefan Riße, Executive Partner und Kapitalmarktstratege des Hauses, mit einem Vortrag zum Altersvorsorgedepot – laut Programm „Der Wendepunkt in der Altersvorsorge“. Die geplante Reform der geförderten privaten Altersvorsorge sieht ein garantiefreies Altersvorsorgedepot vor, und Acatis positioniert sich dafür seit geraumer Zeit. Bereits im Oktober 2025 startete das Haus eine eigene Informationsplattform zu dem Thema und führt die Initiative auf einen Vorschlag von Gründer Hendrik Leber aus dem Jahr 2019 zurück.

Am 6. Mai 2026 folgte das passende Produkt: der erste aktive ETF des Hauses, der Acatis Value und Dividende Aktien Global – Altersvorsorgedepot Aktiv ETF (ISIN: DE000A428XC1), seit dem 8. Mai auf Xetra handelbar. Der ETF investiert in rund 50 globale Aktien, die eine hauseigene KI aus einem fundamental geprüften Universum von etwa 300 bis 350 Unternehmen auswählt. Die laufenden Kosten betragen 0,70 Prozent.

Nach Riße präsentieren die Portfoliomanager die etablierten Strategien:

den Datini Valueflex („Digitale Burggräben von morgen“) mit Hendrik Leber und Laetitia Gerbes ,

(„Digitale Burggräben von morgen“) mit und , den Fair Value Modulor mit David Houdek ,

mit , den IfK Value Renten mit den Fondsberatern Martin Wilhelm und Oliver Werner

mit den Fondsberatern und sowie den Value Event Fonds mit Johannes Hesche und Tobias Engl.

In Wien, Zürich und Vaduz weicht das Programm ab: Dort stellt Engl anstelle des Modulor den Acatis Euro High Yield vor, einen im Mai 2025 gestarteten europäischen Hochzinsanleihefonds mit typischerweise 50 bis 70 Emittenten. Riße spricht dort unter dem Titel „Aktienrendite - langfristig unschlagbar“.

Termine & Orte (September 2026) der Acatis-Roadshow

07.09. Köln – Hyatt Regency Köln

Köln – Hyatt Regency Köln 08.09. Hamburg – Le Méridien Hamburg

Hamburg – Le Méridien Hamburg 09.09. Berlin – JW Marriott Berlin

Berlin – JW Marriott Berlin 10.09. Leipzig – Steigenberger Grandhotel Handelshof

Leipzig – Steigenberger Grandhotel Handelshof 11.09. Frankfurt – Sofitel Frankfurt Opera

Frankfurt – Sofitel Frankfurt Opera 14.09. Wien – Hotel Imperial Wien

Wien – Hotel Imperial Wien 15.09. Zürich – Widder Hotel Zürich

Zürich – Widder Hotel Zürich 16.09. Vaduz – Hotel-Gasthof Löwen

Vaduz – Hotel-Gasthof Löwen 17.09. Stuttgart – Steigenberger Graf Zeppelin

Stuttgart – Steigenberger Graf Zeppelin 18.09. München – The Charles Hotel Munich

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Der neue Mann im Hintergrund

Einer steht nicht auf der Rednerliste, dürfte aber die wichtigste Personalie der Tour sein: Thorsten Schrieber hat zum 1. Juli die Position als Sprecher der Geschäftsführung angetreten. Schrieber war zuvor sieben Jahre Vorstand von DJE und gehörte dem Verwaltungsrat der luxemburgischen DJE-Gesellschaft an. Nach Unternehmensangaben bringt er mehr als 35 Jahre Branchenerfahrung mit. Bei Acatis verantwortet er Vertrieb, Marketing und die strategische Marktbearbeitung.

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Seinen Anspruch formuliert Schrieber offensiv auf Linkedin: „Wir werden unsere Stärken im echten Value-Investing und bei KI-gesteuerten Fonds für institutionelle Kunden, Wholesale-Partner und Privatanleger noch gezielter platzieren – letztere nicht zuletzt im Kontext des ab 2027 startenden Altersvorsorgedepots.“ Die Gründer bleiben an Bord: Hendrik Leber, Claudia Giani-Leber und Thomas Bosch gehören weiterhin der Geschäftsführung an. Leber hatte erklärt, sich künftig wieder stärker auf das Portfoliomanagement konzentrieren zu wollen.

Der neue Chef baut zugleich sein Team aus. Johannes Zenner leitet nun Marketing und PR, er hatte in gleicher Funktion seit 2021 bei DJE gearbeitet und dort an Schrieber berichtet, zuletzt war er bei der Marktforschungsgesellschaft GIM tätig. Holger Siegle kommt in den Vertrieb; er war laut Schrieber „zuvor als erfolgreicher Vertriebsberater Investmentfonds für die Union Investment tätig“ und soll die Betreuung der Kunden in Baden-Württemberg intensivieren. Anna Maurus wechselt von Universal Investment und übernimmt als Assistentin der Geschäftsführung eine Schnittstellenfunktion. Der Vertriebsausbau hatte schon 2025 begonnen, unter anderem mit Marvin Otto und Ädris Osmani im Sales sowie Tobias Engl, der als Renten-Spezialist von der DWS kam.

Technologisch stützt sich das Haus zunehmend auf eine Übernahme aus dem vergangenen Jahr: Im Oktober 2025 kaufte Acatis das Schweizer KI-Unternehmen Nnaisense aus Lugano komplett und sicherte sich die exklusiven Rechte am sogenannten Large Investing Model. Nach Angaben des Unternehmens wird die Technologie bereits für die Optimierung des neuen ETF eingesetzt.

Die Tour fällt in eine Phase, in der Acatis Vertriebserfolge gut gebrauchen kann. Zum 30. Juni 2025 bezifferte das Haus sein verwaltetes Vermögen auf rund zehn Milliarden Euro, im April 2026 waren es nach eigenen Angaben noch 8,9 Milliarden Euro. Welcher Anteil des Rückgangs auf Abflüsse und welcher auf Marktbewegungen entfällt, lässt sich aus den beiden Stichtagen nicht ablesen.

Das Flaggschiff Acatis Value Event Fonds (ISIN: DE000A0X7541) verwaltete laut Factsheet vom 10. Juli 2026 noch rund 4,57 Milliarden Euro – Anfang 2024, vor der Trennung vom damaligen externen Fondsberater Gané, waren es etwa acht Milliarden Euro. 2026 verlor der Fonds bis zum 10. Juli 2,1 Prozent, über drei Jahre gewann er 12,0 Prozent, während die im Factsheet ausgewiesene Vergleichsgröße aus je zur Hälfte Geldmarkt und MSCI World auf 36,3 Prozent kam. Besser läuft es beim Datini Valueflex (ISI: DE000A0RKXJ4): Der Fonds verwaltete Ende Juni rund 837 Millionen Euro und legte im ersten Halbjahr 2026 um 11,6 Prozent zu.

Für Schrieber ist die Herbsttour damit die erste Gelegenheit, den neuen Kurs des Hauses – Altersvorsorge, ETF, KI – dem Vertriebsnetzwerk persönlich zu präsentieren.