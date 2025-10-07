Nach langjähriger Zusammenarbeit übernimmt Acatis das KI-Forschungsunternehmen Nnaisense und erhält so Exklusivzugang und Entwicklungsrechte an dessen Large Investing Model.

Die Fondsgesellschaft Acatis gibt die vollständige Übernahme von Nnaisense (Eigenschreibweise: NNAISENSE) mit Sitz in Lugano bekannt. Der strategische Schritt erfolgt, nachdem beide Unternehmen bereits mehr als zehn Jahre zusammengearbeitet und ein Join Venture betrieben haben.

Exklusiver Zugang zum Large Investing Model

Mit der Akquisition sichert sich Acatis nun die Entwicklungsrechte und den ausschließlichen Zugang zu Nnaisense' Large Investing Model (LIM). Die generative KI-Technologie hat Alex Graves entwickelt, der zuvor für die Google-Tochter Deepmind tätig war. Das Modell soll Acatis zufolge die bereits bestehenden KI-Systeme von Acatis ergänzen.

Nnaisense wird zukünftig seine Forschung und Entwicklung als Teil der Acatis-Gruppe fortsetzen und sein Large Investing Model exklusiv für Acatis weiterentwickeln. Der Firmensitz und Forschungsstandort verbleiben in Lugano.

Hintergrund zum Large Investing Model: Das System ermöglicht es laut Nnaisense, Marktszenarien auf Basis makroökonomischer, fundamentaler und alternativer Daten vorherzusagen.

Statements der Geschäftsführer

„Die Übernahme von Nnaisense ist für uns ein logischer und zugleich transformativer Schritt“, sagt Hendrik Leber, Geschäftsführer von Acatis. „Nach über einem Jahrzehnt fruchtbarer Zusammenarbeit bündeln wir nun unsere Kräfte, um die nächste Stufe des KI-gestützten Investierens zu zünden.“

Nnaisense-Chef Faustino Gomez ergänzt: „Unsere grundlegende KI-Forschung kann jetzt direkt in die Praxis des Portfoliomanagements einfließen. Wir teilen die Vision von Acatis und freuen uns darauf, gemeinsam die Grenzen dessen, was KI im Finanzwesen leisten kann, zu verschieben.“

Acatis verwaltet zehn Milliarden Euro

Die Fondsgesellschaft Acatis wurde 1994 in Frankfurt am Main gegründet. Fokus des Hauses ist das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett, das das Unternehmen weiterentwickelt hat.

Acatis betreut mehrere Investmentfonds, darunter den 1997 aufgelegten Acatis Aktien Global Fonds (ISIN: DE0009785816). Geschäftsführer sind Hendrik Leber, der gleichzeitig auch als Fondsmanager auftritt, Claudia Giani-Leber und Thomas Bosch. Acatis verwaltet rund zehn Milliarden Euro Vermögen (Stand: 30. Juni 2025).

NNAISENSE: Von KI-Pionieren gegründet

Nnaisense wurde von Spezialisten rund um den bekannten KI-Forscher Jürgen Schmidhuber gegründet. Das Unternehmen will Acatis zufolge seine Technologie in Kürze in einem marktneutralen globalen Aktienfonds einsetzen.