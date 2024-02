Für große Aufregung in der Fondsbranche sorgt derzeit die Nachricht, dass sich Acatis nach jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit von Gané trennt. Acatis selbst gibt als Grund für diesen Schritt an, dass sich Henrik Muhle und Uwe Rathausky entschieden haben, mit einem Aktien- und einem Mischfonds bei Gané eigene Wege zu gehen. Neu für den Acatis Value Event Fonds verantwortlich ist Johannes Hesche, der bisher gemeinsam mit Hendrik Leber institutionelle Kundenmandate in Milliardenhöhe betreute. An der Anlagestrategie soll sich trotz des Wechsels zwar nichts ändern. Ein Wechsel des Fondsmanagers sollte für Anleger dennoch Anlass sein, ihr Engagement in dem betreffenden Fonds zu überprüfen. Herausforderungen nach einem Managerwechsel Insbesondere bei Fonds mit einem spezialisierten Konzept, wie es auch beim Acatis Value Event der Fall ist, kann die Performance stark von den agierenden Personen abhängen. Die beiden Manager von Gané haben die Strategie vor rund 15 Jahren selbst...

Für große Aufregung in der Fondsbranche sorgt derzeit die Nachricht, dass sich Acatis nach jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit von Gané trennt. Acatis selbst gibt als Grund für diesen Schritt an, dass sich Henrik Muhle und Uwe Rathausky entschieden haben, mit einem Aktien- und einem Mischfonds bei Gané eigene Wege zu gehen. Neu für den Acatis Value Event Fonds verantwortlich ist Johannes Hesche, der bisher gemeinsam mit Hendrik Leber institutionelle Kundenmandate in Milliardenhöhe betreute. An der Anlagestrategie soll sich trotz des Wechsels zwar nichts ändern. Ein Wechsel des Fondsmanagers sollte für Anleger dennoch Anlass sein, ihr Engagement in dem betreffenden Fonds zu überprüfen.



Herausforderungen nach einem Managerwechsel

Insbesondere bei Fonds mit einem spezialisierten Konzept, wie es auch beim Acatis Value Event der Fall ist, kann die Performance stark von den agierenden Personen abhängen. Die beiden Manager von Gané haben die Strategie vor rund 15 Jahren selbst entwickelt und investieren seither in starke Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, soliden Bilanzen und hohen Margen, kombiniert mit einer variablen Investitionsquote in Aktien, Anleihen und Liquidität.

Es ist bekannt, dass viele Fonds nach einem Managerwechsel aus verschiedenen Gründen Schwierigkeiten haben. Neue Manager wollen oft ihren eigenen Ansatz einbringen, was nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Auch Analysten von Ratingagenturen wie Morningstar oder Scope zweifeln nach einem Managerwechsel nicht selten an der Qualität und stufen die betroffenen Fonds zunächst herab.