Bei der Trennung von den Gané-Fondsberatern war der Acatis Value Event Fonds noch über 8 Milliarden Euro schwer – nun hat der Flaggschiff-Fonds die nächste Marke unterschritten.

Vor zwei Jahren waren es noch knapp 8 Milliarden Euro, vor zwei Monaten noch fast 6 Milliarden Euro – nun ist der Flaggschiff-Fonds von Acatis beim verwalteten Vermögen sogar unter die Marke von 5 Milliarden Euro gerutscht. Das Factsheet des Value Event Fonds (ISIN: DE000A0X7541) vom 24. März 2026 weist eine Summe von 4.983.603.684,67 Euro aus. Eine bittere Entwicklung für die 1994 von Hendrik Leber gegründete Fondsboutique aus Frankfurt.

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Sie nahm vor über zwei Jahren ihren Anfang. Im Februar 2024 hatte sich Acatis nach 15 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit von ihren Fondsberatern von Gané getrennt. Ein Streit, der auch ein Jahr später noch schwelte. Uwe Rathausky und Henrik Muhle verwalten mit ihrem eigenen Gané Value Event Fonds (ISIN: DE000A3D05P5) nun 1,26 Milliarden Euro.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Im direkten Performance-Vergleich liegt der Acatis-Fonds, der seit der Gané-Trennung von Johannes Hesche gesteuert wird, seit Jahresbeginn leicht vor seinem Gané-Pendant. Auf Ein-Jahres-Sicht haben die Aschaffenburger Mitbewerber die Nase vorn.

Hendrik Leber plant Acatis-ETF

Die beständigen Abflüsse aus ihrem größten Fonds bedingen auch, dass die Acatis Investment KVG beim verwalteten Vermögen insgesamt die 10-Milliarden-Euro-Marke unterschritten hat.

Hendrik Leber galt lange Zeit als ETF-Skeptiker, der renommierte Value-Investor kündigte aber im Januar an, mit Acatis ins Geschäft um aktive ETFs einzusteigen. „Wieso sollte man aktive Strategien nicht auch als ETF anbieten – den Inhalt aktiv gestalten und den Vertriebsweg auf börsennotiert umstellen“, erklärte der Value-Investor.