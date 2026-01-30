Kehrtwende bei Acatis: Zukünftig wollen die vormaligen ETF-Skeptiker einige aktive Strategien auch in der ETF-Hülle auflegen – und darüber neue Kundengruppen erreichen.

Die Investmentgesellschaft Acatis plant den Einstieg ins ETF-Geschäft. Das bestätigte Unternehmensgründer Hendrik Leber auf Anfrage unseres Portals. Bereits im zweiten Quartal dieses Jahres soll es soweit sein.

ETF-Anteilsklassen für bestehende Fonds

Demnach hat Acatis vor, ergänzende ETF-Anteilsklassen zu bestehenden Investmentstrategien des Hauses aufzulegen, zum Beispiel zum Aktienfonds Acatis Aktien Global. Die Begründung für diesen Schritt ist pragmatisch: In der ETF-Hülle kann Acatis neue Kunden erreichen. Ebenso können die zukünftigen ETFs in ETF-Vermögensverwaltungen eingebaut werden. „Wieso sollte man aktive Strategien nicht auch als ETF anbieten – den Inhalt aktiv gestalten und den Vertriebsweg auf börsennotiert umstellen“, erklärt der Value-Investor.

Leber ist dabei wichtig: „Inhaltlich bleiben die Fonds aktiv.“ Die ETF-Struktur betreffe lediglich den Vertriebsweg. Die zukünftigen ETFs sollen bestehende Acatis-Strategien spiegeln – wenn auch nicht exakt eins zu eins. Einem etwa selbst kreierten Index sollen die Acatis-ETFs nicht folgen.

Technische Hürden überwinden

Mit dem Fondsvertrieb über Börsen liebäugelt man bei Acatis offenbar schon länger. Dies sei vor allem jedoch an technischen Hürden gescheitert. „Unsere Abwicklungspartner konnten das bisher nicht abbilden“, so Leber. Nun rüstet Acatis nach, indem es Fondsinhalte stündlich oder sogar minütlich transparent machen will, so dass Market Maker auf dieser Basis Börsenpreise stellen können.

Leber stellt fest, dass klassische Fonds auf Neobroker-Plattformen wie Trade Republic oder Scalable technisch oft nicht verfügbar sind – während genau dort jedoch eine wachsende Zielgruppe aktiv sei.

Reaktion auf neue Kundenwünsche

„Es gibt Kunden, die das Produkt gerne hätten, aber es nicht bekommen, weil es nicht gelistet ist. Als ETF hätten sie es aber gerne. Die Gebühren sind niedriger“, beschreibt er die Situation. Acatis will somit auch jüngere Anleger ansprechen, die einen Fonds schnell und unkompliziert kaufen möchten.

Mit dem Einstieg ins ETF-Geschäft vollzieht Acatis eine Kehrtwende: In der Vergangenheit hatte Leber die Auflegung von ETFs für sein Haus schon einmal als unpassend verworfen. Die Marktentwicklung und veränderte Kundenbedürfnisse haben nun offenbar zu einem Umdenken geführt.