Die in Deutschland und Spanien ansässige Beratungsfirma Accelerando Associates wird von der Acolin-Gruppe übernommen. Mit der Übernahme wolle sich Acolin neue Märkte erschließen und seine Angebotspalette erweitern, teilt Acolin Fund Services in einer aktuellen Meldung mit. Ebenso wolle Acolin vom Accelerando-Netzwerk profitieren. Der Kauf von Accelerando sei eine „strategische Ergänzung".

„Die Expertise von Accelerando im Bereich Third-Party-Marketing und die innovativen Lösungen im Bereich des Vertriebs-Consultings sind wertvolle Ergänzungen, die unser Dienstleistungsangebot im Fondsvertrieb deutlich bereichern werden“, lässt sich Acolin-Chef Theo Splinter zitieren.

Acceleranco-Chef Philip Kalus betont indessen, dass sein Unternehmen nicht speziell nach einem Käufer gesucht habe. Allerdings habe Acolin „hervorragend argumentiert, warum sie die Kräfte bündeln wollen und welche Möglichkeiten die kombinierten Unternehmen haben werden“.

Philip Kalus jetzt für Acolin Intelligence tätig

Das jetzt übernommene Accelerando wird innerhalb der Acolin-Gruppe zukünftig als Acolin Intelligence firmieren. An seiner Spitze wird weiter Philip Kalus stehen, teilt der Accelerando-Gründer auf Anfrage mit. Er freue sich auf die zukünftig erweiterten Ressourcen und auch neue Mitarbeiter, die dem Unternehmen zur Verfügung stünden.

Kalus hat Accelerando Associates 2004 gegründet. Das Unternehmen erstellt Analysen zum europäischen Fondsmarkt und berät Fondsgesellschaften in Vertriebs- und Marketingfragen. Es ist mit Büros in Frankfurt und im spanischen Valencia tätig.

Acolin ist ein in Zürich beheimateter Dienstleister für den Fondsvertrieb und bietet Gesellschaften diverse Services beim grenzüberschreitenden Markteintritt an. Das Unternehmen ist im Gegensatz zu Accelerando nicht nur europaweit, sondern global tätig. Außer dem Stammsitz Zürich ist Acolin auch von Genf, Frankfurt, Konstanz, Luxemburg, London sowie Bratislava und Belgrad aus tätig. Weiterhin betreibt es eine größere Vertretung in Dublin.