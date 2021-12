Accelerando Associates geht nach London

Der 2004 in Frankfurt gegründete Anbieter von Drittvertriebs- und Beratungsdienstleistungen Accelerando Associates will noch in diesem Quartal ein Büro in London eröffnen. Das teilte Philip Kalus, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens mit.Darüber hinaus kündigte Kalus an, zum Januar 2012 weiteres Personal für Kernfunktionen in den Geschäftsstellen in Frankfurt und Valencia (Spanien) einzustellen.