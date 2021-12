Accelerator-Programm Riester-Fintech Fairr bekommt 500.000 Euro Werbebudget

An beiden Firmen beteiligt sich ProSiebenSat.1 mit einem individuell ausgehandelten Anteil. Als Teilnehmer ihres Accelerator-Programms verabreicht der Medienkonzern ihnen eine Finanzspritze in Höhe von 25.000 Euro und sponsert ein Mentoren-Programm, berichtet die Webseite Gründerszene Außerdem stellen die Münchner demnach ein Werbebudget in Höhe von 500.000 Euro zur Verfügung. Dieses Geld kann eingesetzt werden, um auf den Sendern der Gruppe zu werben. Dazu gehören neben den Namensgebern ProSieben und Sat.1 auch die kleinere Sender wie Kabel Eins und Sixx.