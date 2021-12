Karen Schmidt 28.10.2014 Lesedauer: 1 Minute

Accenture So sieht ein kundenfreundlicher Versicherer aus

Thomas Meyer ist Leiter des Versicherungsbereichs von Accenture in Europa und natürlich auch selbst Versicherungskunde. In seinem aktuellen Blog hat er seine Wünsche an Versicherer und Berater aufgelistet – und damit quasi eine Anleitung für Kundenfreundlichkeit geschrieben.