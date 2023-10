Vertrieb und Bestandsverwaltung Accenture übernimmt 200 Management-Spezialisten für die Versicherungsbranche

Accenture will sein Angebot für den Vertrieb und die Vertragsverwaltung in der deutschen Versicherungsbranche ausbauen. Dazu hat das weltweit tätige Beratungsunternehmen jetzt die ON Service Group übernommen. Dieser B2B-Dienstleister für Prozessmanagement ist aus dem Zusammenschluss der Unternehmen FPB und Onservice hervorgegangen und hat sich voll auf die Assekuranz spezialisiert: Das Unternehmen mit Hauptsitz in Siegburg und weiteren Niederlassungen in Hamburg und München bietet seit mehr als zwei Jahrzehnten operativen Service in den Bereichen Sach- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an.

Mit ihrem Know-how in der Vertriebs- und Maklerbetreuung, Vertragsverwaltung, Kundenbetreuung und Prozessoptimierung sollen die mehr als 200 Fachkräfte der ON Service Group zukünftig den Accenture-Geschäftsbereich Operations verstärken. „Mit der Größe und globalen Reichweite von Accenture erschließen sich unseren Mitarbeitenden spannende neue Möglichkeiten“, kommentiert Firmenchef Stefan Giesecke. „Gemeinsam können wir den Kunden Lösungen aus einer Hand anbieten, um ihre gesamte Prozesskette zu optimieren und ihre Transformation voranzutreiben.“ Er sieht eine „Nachfrage im Markt nach mehr Flexibilität und Innovation“.

Branchenspezifische Expertise

„Sich ständig ändernde Kundenanforderungen, eine komplexe Regulierungsagenda und der Fachkräftemangel – das sind nur einige der Herausforderungen, mit denen Unternehmen in Deutschland zu kämpfen haben, darunter auch die Versicherungsbranche“, erklärt Christina Raab.

Insbesondere diesen Geschäftspartnern wolle man zukünftig eine höhere branchenspezifische Expertise bieten, so die Vorsitzende der Accenture-Ländergruppe Deutschland, Österreich und Schweiz. Gemeinsam mit den Firmenlenkern der Assekuranz wolle man „das volle Potenzial von Daten, Technologien und Mitarbeitenden nutzen und dabei offen für innovative Prozesse sein“.