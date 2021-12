ACE Group mit neuen Vertriebskräften

Mit Mandy Gerbig (39) und Christian Kruppa (43) vergrößert die ACE Group ihren Vertrieb in Deutschland.Mandy Gerbig übernimmt ab sofort die Position der Produktmanagerin mit Schwerpunkt Sachversicherungen im Stuttgarter Büro und wird auch spartenübergreifend Ansprechpartnerin in der Region sein. Sie berichtet an Peter Brink, Gebietsleiter von ACE in Deutschland. Gerbig kommt von AIG Europe, wo sie auch in der operationellen Organisation für den Bereich Firmenkunden zuständig war.Gleichfalls mit sofortiger Wirkung übernimmt Christian Kruppa als Managers die großen Kunden (Major Accounts) im Gebiet. Von seinem Dienstsitz in Köln aus wird Kruppa schwerpunktmässig die Firmenkunden sowie einzelne ausgewählte Maklerhäuser in der Region betreuen. Kruppa wird an Andreas Wania, Hauptbevollmächtigter von ACE in Deutschland berichten. Der Rechtsanwalt greift auf insgesamt 23 Jahre Berufserfahrung bei Erst- und Rückversicherern sowie Maklern zurück.