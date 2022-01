Seit 3. Januar ACI mit neuer Leiterin Nachhaltigkeit

Der Vermögensverwalter American Century Investments (ACI) hat eine neue Nachhaltigkeitsexpertin an Bord geholt. Seit dem 3. Januar leitet Sarah Bratton Hughes die Abteilung für ESG (ökologisch, sozial, Unternehmensführung) und nachhaltiges Investieren. Hughes wird gleichzeitig zur Hauptverantwortlichen für das ESG- und Investment-Stewardship-Team des Hauses und soll für ACI nachhaltige Anlagestrategien entwickeln und umsetzen. Darüber hinaus wird sie die ESG-Research-Plattform von ACI managen.

Zusammen mit ihrem Team soll Hughes ab sofort alle mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammenhängende Aktivitäten des Hauses, inklusive Research und Schulungen, bei sich bündeln.

Hughes ist seit 2007 in der Finanzbranche tätig. Bevor sie zu ACI kam, war sie für die Fondsgesellschaft Schroders tätig, zuletzt als globale Leiterin für Nachhaltigkeitslösungen. 2021 sei Hughes vom US-Medienhaus und Businessnetzwerk Crain's in die Liste der bemerkenswerten Frauen an der Wall Street aufgenommen und vom Medienhaus Markets Media für herausragende Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden, berichtet man bei ACI über den Neuzugang.

ACI-Chef Jonathan Thomas verweist anlässlich der jüngsten Ernennung auf den ESG-Fokus, den das Unternehmen verfolge: „Als ein Unternehmen, das zu 40 Prozent dem Stowers Institute for Medical Research gehört und deshalb seit mehr als 20 Jahren über 40 Prozent seiner Erträge in die medizinische Forschung zur Heilung von Krebs und anderen genetisch bedingten Krankheiten investiert, ziehen wir Kunden und Mitarbeiter an, die durch ihre Investitionen etwas bewirken wollen.“

Der globale Vermögensverwalter ACI mit Hauptsitz in der US-Stadt Kansas verwaltet nach eigenen Angaben rund 250 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist weltweit an acht Standorten vertreten, neben den USA auch in Großbritannien, Deutschland, Australien und China.