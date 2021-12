ACM Bernstein stellt zwei Versicherungsexperten ein

Etienne Rougier und Erik Vynckier wechseln zur Investmentgesellschaft ACM Bernstein in den Versicherungsbereich in Europa. Etienne Rougier wird die Position des sogenannten Chief Operating Officer (COO), so etwas wie der leitende Geschäftsführer, einnehmen, Erik Vynckier die Position eines Portfoliomanagers. Beide sollen eng mit dem Investment- und Vertriebsteam von ACM Bernstein zusammenarbeiten.Als COO für Versicherungen soll sich Rougier vor allem um maßgeschneiderte Dienstleistungen für Versicherer kümmern. Zuletzt war der 41-Jährige für Architas Multi-Manager tätig, wo er ebenfalls für die Geschäftsentwicklung zuständig war.Der 47-jährige Vynckier wird dagegen als Portfoliomanager für effiziente Kapitalmanagement-Lösungen verantwortlich sein, die auf die Bedürfnisse europäischer Versicherer zugeschnitten sind. Zuvor arbeitete er für Scottish Widows Investment Partnership, wo er als Investmentdirektor die Anleihen- und Aktien-Allokation von Versicherungsunternehmen betreute.Rougier und Vynckier werden in London tätig sein und direkt an Tim Ryan, den Vorsitzenden von Alliance Bernstein, berichten.