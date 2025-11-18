CT QR Series Active ETFs verbinden einen quantitativen Ansatz und fundamentales Research, um gezielt echte Chancen jenseits des Index zu nutzen. Der Initiator im Interview.

In den USA erprobt, jetzt in Deutschland „Unsere aktiven ETFs wollen echtes Alpha-Potenzial voll erschließen“

Christopher Lo, Head of Research Enhanced Equities bei Columbia Threadneedle: „Aktiv gesteuert, Alpha-orientiert – das macht unsere CT QR Series Active ETFs aus.“

Christopher Lo, Head of Research Enhanced Equities bei Columbia Threadneedle Investments, erklärt, wie quantitativer und fundamentaler Ansatz in den CT QR Series Active ETFs zusammenkommen, um Chancen im Aktienmarkt gezielt zu nutzen.

DAS INVESTMENT: Herr Lo, Sie leiten unter anderem die ETF-Abteilung von Columbia Threadneedle Investments und verantworten die CT QR Series Active ETFs. Was sollten Anleger und Anlegerinnen über diese neuen ETFs wissen?

Christopher Lo: Unsere ETFs verbinden Quantität und Fundamentales. Wir nutzen ein bewährtes, über 20 Jahre entwickeltes quantitatives Modell, das wir mit tiefgreifendem Research kombinieren. Das Ergebnis: ETFs, die wirklich aktiv gemanagt sind und Aktien auswählen, die wir für die vielversprechendsten halten. Das unterscheidet unsere CT QR Series deutlich von herkömmlichen ETFs, die nur Indizes abbilden.

Sie sprechen von „wirklich aktiv“. Was bedeutet das konkret für die Anlagestrategie?

Lo: Es geht darum, Aktien nicht nur nach Regeln auszuwählen, sondern auch mit Überzeugung zu investieren. Wir reduzieren das Aktienuniversum auf diejenigen Titel, die nach unserer Analyse das größte Outperformance-Potenzial haben. Gleichzeitig überprüfen wir täglich die Portfolios und passen die Gewichtungen alle sechs Monate an, um Risiken zu minimieren und Chancen zu nutzen.

Wie funktioniert’s? Wie kombinieren Sie Quant-Modell und fundamental basierte Analysen?

Lo: Unser quantitativer Ansatz filtert die Kandidaten heraus, die statistisch das höchste Renditepotenzial aufweisen. Dann bringt unser Research-Team zusätzliche Informationen ein: Fundamentaldaten, Branchen- und Sektoranalysen, mögliche Risiken. Das Zusammenspiel dieser beiden Ansätze erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir die besten Aktien für risikoadjustierte Renditen auswählen.

Welche Märkte und Regionen decken die ETFs ab?

Lo: Wir bieten zunächst vier aktive Aktien-ETFs in Europa an – für globale, amerikanische, europäische und Schwellenländer-Akiten. Der aktive Anteil liegt zwischen 30 und 40 Prozent, und wir arbeiten mit einer transparenten, kosteneffizienten Struktur, die tägliche Offenlegung bietet. So bleiben unsere ETFs flexibel und steuerbar für die Anleger.

Welche Vorteile bietet der Ansatz konkret?

Lo: Mit unseren ETFs können Anleger Kernaktienengagements wirklich aktiv gestalten, ohne auf Indexnähe verzichten zu müssen. Sie profitieren von einem quantitativ fundierten Auswahlprozess, kombiniert mit globalem Research, regelmäßiger Neukalibrierung und einem Fokus auf Minimierung von Downside-Risiken. Das Ziel ist klar: bessere risikoadjustierte Renditen als die Benchmark und ein überzeugender, aktiver Investmentansatz.

Weshalb jetzt der Schritt nach Deutschland?

Lo: Die Performance spricht für sich. Wir haben eine starke Erfolgsbilanz in den US-Produkten, die mit unserem Quant-Modell gemanagt werden. Das Fundament unseres Erfolgs ist die Kombination aus Erfahrung, Research-Kapazitäten und einem klaren, aktiven Investmentprozess. Nützliche, bewährte Dinge sollte man dem europäischen Publikum nicht vorenthalten, oder?

Was würden Sie Anlegern und Anlegerinnen raten, die über aktive ETFs nachdenken?

Lo: Sie sollten verstehen, dass aktive ETFs mehr als nur Indexabbildung sind. Sie erfordern Überzeugung, fundierte Analysen und ein bewährtes Verfahren. Unsere CT QR Series Active ETFs bieten genau diese Kombination: aktive Aktienauswahl, unterstützt durch quantitative Modelle und Fundamentalanalyse, regelmäßig überprüft und transparent umgesetzt. Für Anlegende bedeutet das eine Möglichkeit, Kernaktienpositionen aktiv zu steuern und das Alpha-Potenzial zu maximieren – bei niedrigen Kosten.

Alle Vorteile eines ETFs – nur mit höherem Alpha-Potenzial. Mehr zu den CT QR Series Active ETFs hier

Zur Person:

Christopher Lo ist Head of Research Enhanced Equities bei Columbia Threadneedle Investments und leitet das Team für Managed Index Portfolio Solutions. Er verantwortet die Entwicklung und das Management regelbasierter Aktienstrategien, darunter Strategic-Beta-ETFs und Indexfonds. Seine Karriere begann 1998 bei einem Vorgängerunternehmen von Columbia Threadneedle, zuvor war er bei KPMG und Deloitte tätig. Lo hält Abschlüsse vom Rensselaer Polytechnic Institute, der NYU Stern School of Business und der Pace University, ist CFA-Charterholder und Mitglied der New York Society of Securities Analysts.