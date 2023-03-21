Hausratversicherungen ADAC will noch mehr Versicherungen anbieten

Mehr als Kfz-Policen: Deutschlands größter Automobil-Club und der Marktführer unter den Versicherungskonzernen hierzulande bauen ihre 2019 gestartete Zusammenarbeit aus. Ein neues Gemeinschaftsunternehmen soll eine Hausratversicherung anbieten, die im Laufe des nächsten Jahres am Markt starten soll.

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Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) will sein Angebot an Versicherungen am deutschen Markt um Schutz- und Serviceleistungen für Wohnungen und Häuser erweitern. Entwickelt werden soll ein leistungsstarker Schutzbrief für das Zuhause, der mit einer neuen Hausratversicherung kombiniert werden kann. Hierzu soll die ADAC Versicherung eine weitere Kooperation mit der Allianz Versicherungs-AG eingehen. Nach Zustimmung der Kartell- und Aufsichtsbehörden wollen sie ein neues Gemeinschaftsunternehmen gründen. An diesem neuen Joint Venture werde die Allianz einen Anteil von 51 Prozent halten und der ADAC die restlichen 49 Prozent.

Langfristig angelegte Kooperation

Die genauen Leistungen des neuen Produktangebots sollen in den nächsten Monaten entwickelt werden. Das neue Gemeinschaftsunternehmen werde Services des Automobil-Clubs und von Allianz Partners einbinden sowie das Netzwerk der Allianz Handwerker Services nutzen. Der Marktstart des Neuprodukts ist im Laufe des nächsten Jahres geplant. Die neue Kooperation im Geschäftsfeld Hausrat ist langfristig angelegt. Die beiden Unternehmen bauen damit ihre 2019 gestartete Zusammenarbeit bei Kfz-Policen aus. Die ADAC Autoversicherung hat die Zahl der versicherten Fahrzeuge in den vergangenen vier Jahren um rund 50 Prozent gesteigert.

Claudia Tuchscherer © ADAC SE

„Der ADAC möchte seine Mitglieder und Kunden stärker auch in Bereichen jenseits der Mobilität unterstützen. Für das eigene Zuhause werden wir neben der finanziellen Absicherung auch professionelle praktische Hilfe anbieten – eben nicht mehr nur auf der Straße, sondern auch in den eigenen vier Wänden“, erklärt Claudia Tuchscherer, Vorstandsvorsitzende der ADAC Versicherung. „Im Vorfeld der Entscheidung für das neue Joint Venture fand ein umfassender Auswahlprozess statt, bei dem uns die Allianz einmal mehr überzeugt hat.“

„Der ADAC genießt das Vertrauen von über 21 Millionen Mitgliedern, weil er für Hilfe, Rat und Schutz steht. Das macht ihn für die Allianz zu einem hervorragenden Partner, mit dem wir in der Kfz-Versicherung bereits zusammenarbeiten“, sagt Frank Sommerfeld zu dem neuen Joint Venture, mit dem die bestehende Zusammenarbeit erweitert werden soll. Dies sei ein „weiterer Meilenstein, der unsere Strategie im Privatkundengeschäft stärkt und uns die Erschließung neuer Kundengruppen ermöglicht“, so der Vorstandsvorsitzende der Allianz Versicherungs-AG weiter.

Konkurrenten starten Joint Venture

Wie in der vergangenen Woche berichtet, hat das neu gegründete Joint Venture des ebenfalls stark im deutschen Markt für Kfz-Policen vertretenen Mitbewerbers Huk-Coburg und des 2016 gegründeten Insurtech-Unternehmens Neodigital Versicherung inzwischen ihre ersten Produkte gestartet. Ihre digitale Kfz-Police ist in drei unterschiedlichen Leistungsstufen verfügbar: Die Kunden können den für sie passenden Versicherungstarif aus den Varianten Neo S, Neo M und Neo L wählen. Zudem gibt es jeweils Telematik-Funktionen, bei denen individuelle Daten zum persönlichen Fahrstil erhoben werden. Mit vorbildlicher Fahrweise können die Kunden ihre Beiträge senken.

Zunächst erhalten alle an Neodigital angebundene Vertriebspartner über das hauseigene Service-Portal Myneo Zugriff auf die neue dreistufige Angebotspalette. Aber auch in vielen Maklerpools sollen die Produkte der neuen Neodigital Autoversicherung aus dem saarländischen Neunkirchen verfügbar sein, die erst im Februar die notwendige Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhalten hat. Ab April werden sie auch auf den großen Vergleichsportalen und über die Neodigital-Website für Neukunden angeboten. Ihren Vertrag können sie dann digital über die Neodigital-Versicherungsplattform verwalten.