Hausratversicherungen ADAC will noch mehr Versicherungen anbieten

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) will sein Angebot an Versicherungen am deutschen Markt um Schutz- und Serviceleistungen für Wohnungen und Häuser erweitern. Entwickelt werden soll ein leistungsstarker Schutzbrief für das Zuhause, der mit einer neuen Hausratversicherung kombiniert werden kann. Hierzu soll die ADAC Versicherung eine weitere Kooperation mit der Allianz Versicherungs-AG eingehen. Nach Zustimmung der Kartell- und Aufsichtsbehörden wollen sie ein neues Gemeinschaftsunternehmen gründen. An diesem neuen Joint Venture werde die Allianz einen Anteil von 51 Prozent halten und der ADAC die restlichen 49 Prozent.

Langfristig angelegte Kooperation

Die genauen Leistungen des neuen Produktangebots sollen in den nächsten Monaten entwickelt werden. Das neue Gemeinschaftsunternehmen werde Services des Automobil-Clubs und von Allianz Partners einbinden sowie das Netzwerk der Allianz Handwerker Services nutzen. Der Marktstart des Neuprodukts ist im Laufe des nächsten Jahres geplant. Die neue Kooperation im Geschäftsfeld Hausrat ist langfristig angelegt. Die beiden Unternehmen bauen damit ihre 2019 gestartete Zusammenarbeit bei Kfz-Policen aus. Die ADAC Autoversicherung hat die Zahl der versicherten Fahrzeuge in den vergangenen vier Jahren um rund 50 Prozent gesteigert.

Claudia Tuchscherer © ADAC SE

„Der ADAC möchte seine Mitglieder und Kunden stärker auch in Bereichen jenseits der Mobilität unterstützen. Für das eigene Zuhause werden wir neben der finanziellen Absicherung auch professionelle praktische Hilfe anbieten – eben nicht mehr nur auf der Straße, sondern auch in den eigenen vier Wänden“, erklärt Claudia Tuchscherer, Vorstandsvorsitzende der ADAC Versicherung. „Im Vorfeld der Entscheidung für das neue Joint Venture fand ein umfassender Auswahlprozess statt, bei dem uns die Allianz einmal mehr überzeugt hat.“

„Der ADAC genießt das Vertrauen von über 21 Millionen Mitgliedern, weil er für Hilfe, Rat und Schutz steht. Das macht ihn für die Allianz zu einem hervorragenden Partner, mit dem wir in der Kfz-Versicherung bereits zusammenarbeiten“, sagt Frank Sommerfeld zu dem neuen Joint Venture, mit dem die bestehende Zusammenarbeit erweitert werden soll. Dies sei ein „weiterer Meilenstein, der unsere Strategie im Privatkundengeschäft stärkt und uns die Erschließung neuer Kundengruppen ermöglicht“, so der Vorstandsvorsitzende der Allianz Versicherungs-AG weiter.