Der langjährige Allianz Partners-Manager Marc Kottmann steigt als Vorstand bei der ADAC Versicherung ein. Er übernimmt die Schaden-Sparte von Sascha Petzold zum Jahresbeginn.

Für Marc Kottmann dürfte der Wechsel zu den ADAC Versicherungen ein echter Karrieresprung sein. Bei Linkedin erhielt auf einen entsprechenden Post am ersten Tag über 200 Like und 50 Kommentare.

Marc Kottmann wird zum 1. Januar 2026 Mitglied des Vorstands der ADAC Versicherung. Als Verantwortlicher für das Schadenressort übernimmt er damit die Zuständigkeit für den Ambulanzdienst, die Schadenregulierung, das Beschwerdemanagement, das Netzwerkmanagement und andere unterstützende Bereiche rund um die Leistungserbringung.

Der neue Vorstand folgt auf Sascha Petzold, der sich laut einer Unternehmensmitteilung auf eigenen Wunsch künftig den Themen „Gesundheit“ und „Ausbildung“ bei der ADAC Versicherung – auch in Zusammenarbeit mit der ADAC Stiftung – widmen wird. Petzold bekam zum Abschied viel Lob. Er sei federführend am Ausbau des Regulierungsverbunds, der Stabilisierung und Optimierung der weltweiten Schadenhilfe, dem Einsatz von ADAC-Pannenhelfern im Ausland sowie der erfolgreichen Intensivierung des Kostenmanagements beteiligt gewesen.

Lange Karriere bei der Allianz

Kottmann ist studierter Betriebswirt und verfügt laut seines neuen Arbeitgebers über große Expertise auf dem Gebiet der Kfz- und Reise-Assistance sowie der Schadenregulierung. Zuletzt war er als globaler Leiter für operative Abläufe, Steuerung und Transformation bei Allianz Partners in über 30 Ländern tätig. Zuvor hielt er verschiedene Führungspositionen bei Allianz-Gesellschaften inne, darunter als Manager für das operative Geschäft aller deutschen Allianz Partners Gesellschaften in den Sparten Assistance, Reise- und Krankenversicherung.

„Wir freuen uns, mit Marc Kottmann einen ausgewiesenen Experten für Assistance- und Regulierungsprozesse gewonnen zu haben“, sagt Claudia Tuchscherer, Vorstandsvorsitzende der ADAC Versicherung. „Er bringt alle Voraussetzungen mit, um unser Schadenressort erfolgreich weiterzuentwickeln.“

Kottmann komplettiert das vierköpfige Führungsteam der ADAC Versicherung um Claudia Tuchscherer (Vorstandsvorsitzende), Stefan Daehne (Vertrieb) und Sascha Herwig (Betriebsorganisation, Produkt).